Justin Bieber llega a Monterrey

Justin Bieber aterriza en el Aeropuerto del Norte para el concierto que dará esta tarde en punto de las 21 horas en el estadio BBVA Bancomer de los Rayados de Monterrey.

Al filo de las 12:40 horas, el avión que trasladaba al cantante aterrizó proveniente de Las Vegas.

Bieber partió del aeropuerto rumbo al Estadio de Rayados para prepararse para el concierto. El cantante canadiense llega con su Purpose Tour a la Ciudad donde 50 mil fanáticas corearán los éxitos de su más reciente álbum.



Publicidad



es la tercera gira mundial de conciertos de Justin Bieber a propósito de su cuarto álbum de estudio Purpose. La gira comenzó el 9 de marzo de 2016 en Seattle y todavía no se ha anunciado una fecha oficial de finalización.

La gira ha estado rodeada de controversia por el supuesto playback que hace el cantante durante algunas de las canciones, sobre todo en las que requiere una coreografía más elaborada.

Además durante pasadas presentaciones, el cantante hacía extrañas peticiones a sus fans, como que no gritaran y escucharan sus palabras o avisaba que no se iba a dejar fotografiar por sus fanáticas pues no era un objeto de colección.

Justin Bieber continuará su gira por México el 18, 19 y 21 de febrero en el Foro Sol de la CDMX.