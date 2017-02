Fallece el director de teatro José Solé víctima de un infarto

El director José Solé Nájera, uno de los pilares fundamentales del teatro en México, murió a los 87 años de edad, víctima de un infarto fulminante.

El deceso ocurrió a las 20:00 horas de ayer miércoles cuando llegaba a su casa, informó Amanda Alvarado García, quien desde hace ocho años cuidaba de él.

Dijo que el maestro, como la comunidad teatral le decía, comió con normalidad y durante el transcurso del día aparentemente se sintió bien, pero al regresar de la calle se desvaneció.

“Un taxi lo vino a dejar y apenas alcanzó a llegar al portón de su casa. Cuando llamé a la ambulancia para trasladarlo al hospital más cercano, ya había fallecido.

El médico diagnosticó que fue un infarto fulminante”, explicó a Notimex que hace un año, el cardiólogo Francisco Moreno Turbay informó a José Solé que su corazón había “crecido demasiado” y que no le recomendaba nada en especial, “solo que viviera como quisiera, pero sin descuidar la ingesta de medicamentos”.

En los últimos días, el director y actor, que sumaba más de 60 años de trayectoria en los escenarios teatrales, se alistaba para mudarse de casa.

“Esta situación lo tenía muy presionado, pues todos los días lo notaba tenso. Además, le preocupaba mucho el hecho de no tener trabajo en puerta, pues tenía varios gastos que cubrir y no lo contrataban para dirigir una obra. En fin, creo que todo se le juntó”, señaló. La más reciente puesta en escena a su cargo fue la comedia “Rosa de dos aromas”, en enero de 2016, con las actuaciones de Cynthia Klitbo y Raquel Garza.

Hace cuatro meses participó en Radioteatro para Radio Educación y dictó una conferencia en Puebla apenas dos semanas atrás.

“Él me decía que lo recordara con mucho cariño para cuando ya no estuviera aquí. Siempre me pidió que me preparara, que terminara una carrera y que nunca dejara de echarle ganas a la vida. Ojalá que el teatro lo recuerde como el mejor director de teatro que existió en México”, destacó.

Hace varios años le practicaron una traqueotomía a José Solé, debido a un cáncer que padeció en sus cuerdas vocales, por lo que para hablar en público acostumbraba pegar un micrófono a su garganta que amplificaba el sonido de su voz hacia una pequeña bocina.

Su trayectoria

El decano de teatro estudió actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral y escenografía en La Esmeralda.

En dos ocasiones fue coordinador nacional de Teatro del INBA (1977-1987 y de 1991-1995), así como fundador tanto de la Compañía Nacional de Teatro (CNT) como del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli (CITRU).

En 2008 recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes por trayectoria artística. Ese mismo año, mereció el Premio Nacional de Ciencias y Artes, así como la Medalla de Oro Bellas Artes, el Reconocimiento del Festival Cervantino y las Lunas del Auditorio, por citar algunas distinciones.

Algunas de las obras que dirigió fueron “Amadeo” (Ionesco); “Moctezuma II” (Sergio Magaña); “La casa de Bernarda Alba (Federico García Lorca); “Sueño de una noche de verano” (William Shakespeare); “Doce hombres en pugna” (Reginald Rose) y “Los empeños de una casa” (Sor Juana Inés de la Cruz), entre otras.

José Solé nació el 28 de julio de 1929 en la Ciudad de México. Le sobreviven tres hijos: Guillermina, María y José Solé Gálvez. Su cuerpo será velado en una conocida funeraria de las calles de Félix Cuevas y Gabriel Mancera, en esta capital.

De acuerdo con Amanda Alvarado, los familiares de José Solé confían en que las autoridades culturales de este país le rindan un homenaje de cuerpo presente, para luego sepultar sus restos en un panteón, en respeto a su última voluntad.