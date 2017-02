Metallica quiere teloneros mexicanos

La agrupación de Heavy Metal estadounidense, Metallica, se encuentra en busca de las bandas mexicanas que abrirán sus show en la Ciudad de México.

A través de su cuenta oficial en Facebook, el grupo indicó las bases para que el talento mexicano interesado puedan abrir sus presentaciones en el Foro Sol, los días 1, 3 y 5 de marzo.

“Metallica quiere talento mexicano para que abra sus shows en la Ciudad de México. ¡Ustedes pueden ayudar a definir el show de cada noche, habrá tres ganadores, esta es tu oportunidad!”, escribió la banda en un post.

Y siguió: “Mándanos tu video (links de Youtube o Soundcloud) a contactoocesa@cie.com.mx con el nombre de todos los miembros de la banda, correo, teléfono de contacto y ciudad de residencia. Envía antes del 20 de febrero a las 7:00 PM (hora local) y las primeras 50 bandas en hacerlo serán parte del concurso. Deben ser residentes de México, que actualmente estén en una banda, toquen de forma regular y, obviamente, que estén disponibles el día del show: 1, 3 y 5 de marzo de este año”.

Un panel de profesionistas en la industria de la música serán los encargados de escoger a 10 finalistas, de los cuales sólo tres serán los afortunados en abrir el escenario para la banda de Los Ángeles.

¿Quieres saber más detalles? Entérate a través de sus perfiles en redes: @Metallica

