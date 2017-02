Natalia Téllez confiesa si Christopher Uckermann le fue infiel

Tras varios meses de haber terminado su relación con Christopher Uckermann, por fin la presentadora Natalia Téllez rompió el silencio y habló acerca de cómo ha vivido el duelo.

En entrevista a la revista TVNotas, la conductora del programa matutino “Hoy” afirmó que tener tanto trabajo le ha permitido continuar con sus planes y proyectos.

“Me siento bien. No me doy tiempo para hacer duelo por una relación, en general, pero ahora sí lo estoy haciendo. Aunque me encuentro muy bien, llena de chamba y eso es una bendición para mí, tener mucho trabajo”, dijo la también actriz a la publicación.

No obstante, Natalia aseguró que su relación de poco más de dos años con Christopher le enseñó muchas cosas. “Tuve mucho aprendizaje, conocí mi lado comprometido. Con él maduré y aprendí un montón. Cada persona es un maestro muy especial”, dijo.

Sobre si el ex RBD le fue infiel con la también actriz Ana Serradilla, Natalia prefirió dejar claro que jamás pelearía por un hombre y pidió que se deje de juzgar a las mujeres.

“Pues, ¿qué te puedo decir?. Lo que no está bien es el bullying entre mujeres. Lo hacen entre chavas, no entre chavos. Que la gente esté con ese rollo tan feo del bullying entre mujeres, no es bueno. Somos crueles entre nosotras y deberíamos cuidarnos entre chicas, y digo: ‘¿pelear por un hombre? Nunca, eso sí no me sale, jamás, hay demasiados como para pelearse por uno’”.

Natalia refirió que luego del “truene”, ya no le duele ver a su ex pareja con su nueva novia.

“Pues no, una vez que ya no estás en una relación con una persona, no puedes juzgar ni opinar sobre lo que haga o deje de hacer, porque es muy doloroso para quien sea”, finalizó.

❤️ Una publicación compartida de Natalia Tellez (@natalia_tellez) el 18 de Sep de 2015 a la(s) 6:57 PDT

En octubre pasado, la conductora reveló al programa “¡Cuéntamelo ya!” que puso fin a su noviazgo con Christopher no por falta de amor, sino por cuestiones de trabajo y falta de tiempo para estar juntos.

“Cortamos porque ya no nos veíamos, porque trabajamos mucho, yo a Chris lo quiero y adoro con todo mi corazón, pero si no te puedes ver está cañón, yo le deseo lo mejor por el cariño que hay”, aseguró antes las cámaras.

Sin embargo, un mes después, fue la misma Ana quien confirmó su relación con Uckermann, ocho años menor que ella.

“Sí, estoy contenta, nos estamos conociendo y estamos muy contentos (…) Nada (sobre cuánto tiempo llevan saliendo), muy poquito apenas estamos empezando algo”.

A través de Instagram, Ana compartió una imagen con Chris y en la descripción escribió: “Con mis personas favoritas”.

