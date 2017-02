Nueva temporada de American Horror Story está inspirada en Trump

Ryan Murphy, creador de las series American Horror Story, Glee, American Crime Story, entre otras confirmó que las elecciones presidenciales de 2016 en las que Donald Trump fue electo como Presidente de los Estados Unidos, será la base de la trama de la séptima temporada de American Horror Story.

“No tengo un título pero el objetivo de la temporada, que comenzamos a rodar en junio, va a ser acerca de las elecciones que acabamos de tener”, dijo Murphy en una entrevista en el programa Watch What Happens Next y agregó “Creo que va a ser interesante para mucha gente”.

Cuando Andy Cohen, presentador del programa donde el productor dio esta primicia, le preguntó si el presidente Donald Trump iba a ser un personaje en la temporada , Murphy respondió con un: “Tal vez”.

Anteriormente el productor ya había declarado que la nueva temporada de la exitosa serie de terror se ubicaría en la actualidad y que Sarah Paulson y Evan Peters volverían a ser protagonistas.