White Lies, listos para arrancar su gira por México

Inmersos en la gira mundial, White Lies está listo para regresar a México, en el marco de su gira Friends, el nombre su más reciente material discográfico.

La agrupación sólo hará tres conciertos por el país, para luego viajar a Reino Unido, Holanda, Rusia, Israel, Italia, Dinamarca, Austria y Alemania.

Hace diez años, la banda londinense se presentó en el bar Old Jack’s en Guadalajara, mucho ya ha pasado desde ese momento y ahora buscan retomar los lazos con los tapatíos.

Charles Cave, bajista de la banda, habló sobre este nueva gira que está por comenzar en México, y que les genera todo tipo de emociones.

— Llevamos más de diez años juntos, y seguimos siendo esos compañeros de clases que han logrado consolidar un sueño, de trabajar en torno a la música. Lo que comenzó como una banda entre compañeros de clase, se ha convertido en una carrera consolidada.

Estamos conscientes de la fuerza de nuestra amistad, pero más de la responsabilidad de hacer juntos lo que más nos gusta. Parece difícil mantener una armonía, pero evitamos peleas tontas y abogamos por el respeto.

— Este material es más cercano a nuestros orígenes, a ese primer álbum que hicimos. Está lleno de energía, juventud y es muy natural. Como músico, no creo que exista el mejor disco, porque nunca estás satisfecho del todo. La banda aún cree que el mejor álbum está por llegar; sólo puedo decirte que como banda hemos mejorado y la evolución es constante, a nivel musical.

(Risas), podría ser… nunca lo había visto de ese modo. Friends es algo particularmente extraño, es una palabra corta que se queda en la cabeza, el sonido de este disco es así, te permite saborearlo y sentirte feliz.

Las letras hablan de la amistad y las relaciones, sobre todo cómo cambian a medida que te vas haciendo mayor, así que encaja bien. La música, cualquiera que sea, siempre es una buena terapia.

— Nos gusta regresar a un país que está lleno de historia y con una cultura que siempre sorprende. Ya hemos estados unas cuatro veces en la Ciudad de México, y es un gusto regresar a Guadalajara tras diez años. Los seguidores se conectan bien con nuestro sonido y conocen nuestros temas. Esperemos que sea una gira memorable.

— En términos de escribir, producir y hacer música… no lo creo. Estuvimos alejados un poco de los escenarios, el temor era saber si la gente aún nos recordaba y acudirían a los conciertos. Pero ya no hay temor, porque cada show no ha dejado de sorprendernos, ya nos queda claro que los diez años de carrera han fortalecido a la banda.

— Hay que dejarse llevar por el momento, siempre le digo a los fans que se dejen llevar por la música y los recuerdos. Tuvimos que elegir entre tantas canciones y ahora las tocaremos sobre los foros mexicanos.

En esta nueva gira nos dimos cuenta que somos capaces de armar un buen show y que la gente salga complacida.

Guadalajara. 17 de febrero, Teatro Diana.

Ciudad de México. 18 de febrero, El Plaza Condesa.

Monterrey. 19 de febrero, Cinema Río 70.

• We cannot wait for this! Mexico City has sold out but there are a few tickets left for Monterrey & Guadalajara. See you tomorrow! • pic.twitter.com/35u7SFWjlW

— White Lies (@whiteliesmusic) February 16, 2017