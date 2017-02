Mr. Pig estrena sencillo con Belanova "No estás aquí"

Mr. Pig estrena sencillo en colaboración con Belanova. Una melodía upbeat que nos hace bailar el desamor.

Para Dani Bautista este tema representa un sueño realidad, en primera porque está mostrando al mundo sus capacidades como Dj y compositor, pero sobretodo porque fue la oportunidad de trabajar con uno de sus ídolos de la pubertad.

“Yo compuse esa canción soñando que tuviera la voz de Denisse. La presenté y propuse que la cantara alguien que tuviera la voz de Denisse de Belanova. Como a la semana me llamaron y me dijeron ‘no conseguimos a alguien con la voz de Denisse, pero conseguimos a Denisse”, cuenta Mr. Pig a Publimetro.

Posteriormente en Guadalajara, Bautista y Edgar (tecladista y productor de Belanova) trabajaron en el tema que resultó ser una buena combinación entre el sonido ponchado de Mr. Pig y la dulce voz de Denisse.

El tema ya está disponible en todas las plataformas y el video se estrenará el lunes en televisión.

“Espero me ayuden a compartirlo mucho y logremos poner a un DJ Mexicano junto Con un Grupazo que a muchos de nosotros nos tocó en la pubertad y adolescencia en oídos de varios!”, compartió Mr. Pig en sus redes sociales.

El video oficial

“El video lo grabamos en el DF. Es muy mi onda, es la historia de un cerdito que está medio loquito. Su mejor amigo es el cerdo y todo el tiempo parece que se llevan muy bien y de pronto parece que ¡ya se comió el cerdito! Al final tiene un giro para que todos se desconcierten”.

Presentaciones

Aunque todavía no hay presentaciones confirmadas hay varios planes por confirmarse para que el DJ y la agrupación puedan tocar el tema en vivo.

“La idea es sumarme a algunas fechas de ellos. El 17 de marzo toco en Guadalajara en el Estadio de las Chivas para abrirle a Dimitri Vegas y Like Mike y estaría padrísimo que se pusieran sumar conmigo. El domingo 18 en San Luis Potosí y el 19 también me presentaré en el Pepsi Center y sería otra gran oportunidad. A mi me encantaría poder presentar el tema con Belanova en vivo”, confesó Mr. Pig.