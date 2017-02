Es un honor representar a México en los Óscar: Rodrigo Prieto

Para el director de fotografía Rodrigo Prieto representar a México en la 89 entrega de Premios Oscar, a realizarse el próximo 26 de febrero, en el teatro Dolby de Hollywood, es un gran honor y una gran responsabilidad; no obstante, también le hace sentir una gran emoción por el reconocimiento del trabajo de artistas mexicanos en el mundo. Así lo contó:

¿Qué representa para ti esta nominación?

Es un gran honor ser el representante de México para la próxima entrega de galardones. La nominación para la fotografía de ‘Silencio’ para mí es muy especial porque esta película me importa mucho. Desde que empecé a hablar de este filme con Scorsese, de los temas que se tratarían, también son temas que a mi me importan. Más allá de la fotografía, son temas muy importantes para la sociedad actual. Es muy importante hablar sobre lo que significa la fe, sobre lo que es imponer una religión o una no religión, es algo que esta pasando en el mundo.

¿Cómo fue trabajar por segunda vez con Martin Scorsese?

“Para mí fue fascinante. El trabajo se convirtió en una convivencia muy agradable. Obviamente, es muy riguroso en lo que busca y no se detiene hasta que encuentra la actuación. Cuando filma está en su ambiente, se le ve contento, feliz y bromea; pero cuando llega la mañana no tanto, le cuesta un poquito y supongo que son los nervios de empezar.

¿Cómo te sientes de haber trabajado en este filme?

El trabajar con un director de la talla de Scorsese ya de entrada es alucinante pero además en una película que para él es tan importante, para mí es un honor. Jamás me hubiera imaginado que me tocara hacer algo así. Me siento muy agradecido con la vida por haberme dado esta oportunidad.

Rodrigo Prieto, quien en 2005 también fue considerado por la Academia por la cinta Secreto en la Montaña, del director Ang Lee, competirá por el Oscar con Bradford Young por Arrival; Linus Sandren por La La Land; Greig Frases por Lion, y James Laxton por Moonlight.

Por ahora, Prieto prepara su ópera prima como director, pero aún no sabe cuándo la filmará; mientras tanto, desarrolla el guión ideal y se alista para trabajar de nuevo, en junio próximo, con Martin Scorsese para la película “The Irishman”.

“Silencio” se desarrolla en la segunda mitad del siglo XVII. “Sebastião Rodrigues” (Andrew Garfield) y “Francisco Garrpe” (Adam Driver) son dos sacerdotes jesuitas portugueses que se ven obligados a emprender un viaje hasta Japón para encontrar a su mentor, “Cristóvão Ferreira” (Liam Nesson) porque se rumora que ha renunciado a su fe de forma pública, tras haber sido perseguido y torturado.

Con información de UnoTV y Notimex