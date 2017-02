Hugh Jackman habla sobre su estado de salud, tras recaer en el cáncer

El actor Hugh Jackman, quien apareció con la nariz vendada en el estreno de “Logan” en el Festival de Cine de Berlín, dijo que está “bien” después de su última pelea con su cáncer de piel.

El actor reveló el lunes a través de Twitter que había sido tratado de cáncer de piel una vez más. Precisó que tenía otro carcinoma de células basales en la nariz y tuiteó una foto de su nariz vendada. Exhortó a la gente a usar protector solar.

En Berlín, Jackman insistió en que estaba bien.

“Todo bien. Ya está resuelto, todo arreglado, todo bien. Gracias por preguntar”, dijo durante el debut de la película la noche del viernes en el Festival.

Another basal cell carcinoma. Thanks to frequent checks & amazing doctors, all's well. Looks worse w the dressing on then off! WEARSUNSCREEN pic.twitter.com/IA7N6Ca3Oe

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) February 13, 2017