Benito Cerati no quiere ser el reemplazo de su padre

Benito Cerati, habló de su gusto por la música y el teatro; además de las influencias a lo largo de su carrera pero sobre todo de esos proyectos que le han pedido para hacer cosas en nombre de Gustavo Cerati.

El músico argentino en Guadalajara. Foto | Gabriela Acosta.

A sus 23 años, lidera la banda Zero Kill y recién lanzó nuevo disco Alien Head. El músico se presentó por primera vez en un escenario mexicano, con una personalidad tímida y sin tocar mucho el tema de su padre, Gustavo Cerati.

Benito señaló que ha sido fácil encontrar su propio sonido, porque gusta de experimentar.

“La verdad mi sonido, es buscar siempre… no tengo un sonido fijo, sí tengo influencias -obviamente- hay cosas que me gustan más que otras y eso siempre lo he tenido claro, porque toda mi vida he hecho realmente lo que tenía ganas de hacer.

“No me ha sido difícil encontrar mi sonido, porque es amplio. Los dos discos con Zero Kill tienen ciertas cosas que queríamos comunicar. Zero Kill, no es solamente lo que ya se vio, sino lo que se verá en todo el proyecto. Mi sonido siempre ha sido del momento, nunca me cuesta ver hacia dónde quiero ir, desde chico he hecho house, hip hop o rock. Quizá la marca sea experimentación a la hora de componer, siempre sonar distinto, ese será mi sonido”, señaló Benito Cerati.

Con una cabellera rubia y despeinada, muy al estilo Kurt Cobain, señaló que los malos momentos le ha permitido explorar sus emociones.

“Había trabajado de manera profesional con un disco de covers, de cuando murió Michael Jackson, fue mi primera experiencia de grabar y entrar al estudio, eso me impulsó a realizar un disco debut bien hecho para la gente. Fue un disco personal cargado de emociones, porque estaba pasando un momento muy difícil de mi vida, y está marcado por eso, en cuestión de lírica. Empecé con lo más raro, pero ya en el segundo disco me normalicé (risas), con más texturas y más formato canción”.

Benito Cerati no le gusta mucho hablar sobre su padre, porque él busca su propia historia en la música.

“En comparación a mi padre, yo tengo una personalidad muy tímida. La verdad, no estoy para reemplazar a figuras que existieron, no lo haría con mi papá, no con Napoleón (risas)… con nadie. Me interesa crear un personaje nuevo, si he actuado en muchos videos de músicos amigos, porque me llaman. He recibido propuestas de cosas en teatro, pero ahora estoy con saliendo con mi banda y poniendo mi teatralidad en los shows, pero no descarto en un futuro vaya por ahí también, pero por ahora la música es lo que me lleva”.

El joven de 23 años, que es antropólogo y músico, añadió que el lugar de su padre nadie lo podrá llenar: “No me corresponde llenar ese lugar. Es un lugar que sólo puede ocupar una persona que ya no está. Yo estoy haciendo lo mío. Quizá en algún momento retome un tema de mi viejo en vivo, pero no me interesa hacer un reencuentro o ser él”.

Su paso por México

“Estamos digiriendo entre la buena onda y lo gratificante de encontrar gente que ame la música. Somos una banda que ha salido poco de nuestro país (Argentina) y venir y ver el entusiasmo es una gran sorpresa.

“México tiene una cosa muy poderosa en ese sentido, la gente me habla de las historias con mi papá; además fue un país muy importante para él por ese lazo tan fuerte con la música. Lo estoy viviendo en cuenta propia, hemos tenido mucho feedback y la música es uno de los elementos que más une a los dos países”, expuso Benito Cerati.

En sus palabras

“Tuve una adolescencia súper jodida con lo de mi viejo, fue súper difícil superarlo; ya lo pasé y ahora estoy viviendo mi momento”.



Publicidad



Tema de Soda Stereo

Séptimo día es el título del esperado espectáculo que el Cirque du Soleil y la banda argentina Soda Stereo estrenarán el 9 de marzo de 2017 en Buenos Aires, donde arrancará una gira por distintos países y comenzará un homenaje único al fallecido Gustavo Cerati.

Benito Cerati fue claro al mencionar que nunca haría una gira con Zeta Bosio y Charly Alberti para traer de vuelta Soda Stereo, lo que sí esta haciendo es supervisar el espectáculo, que tentativamente llegaría en noviembre a Guadalajara.

“Va Bien. Durante los últimos meses me estoy viendo más seguido con ellos (Zeta y Charly ) por lo del Cirque du Soleil, para ver cómo progresa todo el espectáculo. La familia sólo supervisa el proyecto. Mi relación con ellos es sana, somos colegas”.