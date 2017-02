Incomodan a Mon Laferte por su vestido de tehuana oaxaqueña

Mon Laferte ha mostrado su agradecimiento por México con distintas acciones, la más reciente, la llevó puesta en la alfombra roja con la que se inauguraron las actividades del Festival Internacional de la Canción Viña del Mar.

Para su participación por esta pasarela, la cantante chilena eligió un atuendo de tehuana, originario de Oaxaca, elaborada a mano por artesanas mexicanas. Aunque ella se mostró agradecida, usuarios de redes no dudaron en criticar su atuendo.

Luego de los comentarios, Laferte explicó su decisión por usar este atuendo, incluso confesó que las alfombras rojas no son de su agrado.

“Lo mío no son las alfombras, no encajo, me siento incómoda, más aún cuando hace solo unos días nuestro país se estaba quemando y familias quedaron en la calle”, enfatizó en su perfil de Facebook.