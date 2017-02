Mariah Carey presenta a su nuevo novio 13 años menor

Una fotografía publicada por Mariah Carey en su cuenta de Instagram donde aparecía dentro de un jacuzzi acompañada de uno de sus bailarines, desató toda clase de rumores respecto a su actual situación sentimental.

La cantante en una entrevista con la agencia AP confirmó que sostiene una relación con su bailarían Bryan Tanaka quien es 13 años menor que ella.

La cantante norteamericana afirmó que tiene una pareja, “Solo voy a decir el típico ‘no hablo de mi vida privada’ porque eso es lo que antes solía hacer y funcionó por un tiempo. Es sólo que no me siento cómoda hablando de mi vida personal. Mi novio y yo no queremos hacerlo”, pronunció.

En octubre del año pasado, Mariah Carey protagonizó una escandalosa ruptura con el empresario australiano James Packer quien era su prometido y con quien terminó de muy mala manera.