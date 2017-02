Rebecca de Alba anuncia cena anual en apoyo a niños con cáncer

La conductora Rebecca de Alba quien celebra nueve años con la Fundación que lleva su nombre, dio a conocer que este año alista la segunda cena anual en apoyo a todos los niños y niñas con cáncer de su asociación civil y esta vez será de la mano de grandes chefs mexicanas.

Esta cena que se efectuará en el restaurante “Astrid y Gastón” de Yerika Muñoz llevará el nombre de “Mujer Unidas, Mujeres Más Fuertes” la cual incluirá cinco tiempos cocinados por las especialistas Tita Ramírez Degollado, María Teresa Degollado y Linda Cherem, “donde el tema es la jamaica, habrá maridajes y estamos replicando la amistad del año pasado”, reveló Rebecca.

Abundó que la Fundación será la encargada de vender 80 boletos (2 mil 700 pesos cada uno) con la finalidad de recaudar dinero en favor de todos estos pequeños que luchan contra esta enfermedad y otras más.

Planes para la Fundación Rebecca de Alba A.C.

Con la confianza que Fundación Rebecca de Alba A.C, y por el amor que le tiene a la gente, Rebecca quiere abrir nuevos programas de ayuda de los que ya tiene como mieloma, sarcoma, mielofibrosis, entre otros, por ello decidió realizar una cena en apoyo a todos estos pequeños.

En ese sentido, contó que para ella el amor es un tema complicado, porque “es agridulce, porque en la Fundación vivimos momentos agridulces muy amargos y dulces y en la vida personal no veo porque sea diferente”, explicó la rubia.

Sin embargo, en cuestión personal piensa que el amor siempre está vigente, “pero un amor que controla no es amor, y a nivel personal no es sencillo”, dijo la conductora que mantiene viva su soltería, pero muy contenta de estar vigente con su trabajo particular en la conducción.

Por ahora descartó regresar a la televisión, ya que para ella vive una severa crisis. “Estamos observando una crisis muy fuerte, la televisión que yo viví no sabes qué alegría el haber estado con los maestros que tuve, de calidad, durante 22 años porque ya cumplí 30 años”, finalizó.