El adolescente que le robó el show a Bruce Springsteen

El fin de semana pasado, Bruce Springsteen se presentó en el Centro de Entretenimiento de Brisbane, Australia como parte de su gira mundial. Pero un chico del público definitivamente se robó el show.

Nathan Testa, de 16 años, faltó a la escuela para asistir al concierto y llevaba una pancarta donde se leía “Falté a la escuela, ahora, ¿puedo tocar Growin’ Up contigo?

En cuanto el rockero lo leyó, paró el show y le dijo, “¿Te la sabes en guitarra?”, a lo que el adolescente respondió con un entusiasta sí, por lo que recibió una invitación para subir al escenario.

Al llegar al escenario, el técnico le dio una guitarra acústica y para sorpresa de todos, el chico se sabía la canción de 1973 a la perfección en guitarra en incluso lo acompañó a cantarla.

Springsteen además le dio un consejo: “Cuando yo tenía tu edad, compré mi primera guitarra y me di cuenta que no se trataba de qué tan bien tocaras, sino lo bien que te ves tocándola. Así que me paré frente al espejo y probé diferentes poses”.

Miren el video aquí: