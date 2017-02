“El que busca encuentra” quiere alimentar las ilusiones

Durante la premier de la cinta El que busca encuentra en algunas salas del país, muchos fueron los comentarios a favor y en contra del filme dirigido por Pedro P. Ybarra.

Algunos señalaron que era una cinta muy simple y parecida a otras comedias románticas que ya han pasado por la cartelera; mientras otros agradecieron tener una película de este tipo, que pudiera ver toda la familia y que muestra como las ilusiones pueden ayudar a lograr los sueños.

Durante la charla con el elenco, le preguntamos al actor Erik Hayser cuál fue su primera impresión al ver la cinta.

“Salí de ahí diciendo, que es una película bonita y eso no me pasa siempre. Últimamente estamos acostumbrados a ver muchas comedias románticas, que a veces caen en comedias de situación o cierto tipo de amor, pero acá contamos una historia diferente, a partir de la ilusión de dos niños que en algún momento deciden cree en el amor; en algunas ocasiones mucho de nosotros teníamos cierto tipo de amor cuando éramos niños y tienen la fortuna de alcanzarlo cuando son adultos. Al término de la cinta yo decía que película tan bonita y eso hace tiempo que no me pasaba.

“Al final, tiene que ver con lo que somos como mexicanos y seres humanos. La cinta simplemente quiere mostrar a un México distinto, una historia para que todos la disfruten y salgan con una sonrisa en el rostro, resultado de una narración llena de amor”, señaló el actor.

El que busca encuentra está producido por All About Media bajo la distribución de Videocine. Una historia escrita por Miguel Pérez Gil Burra y estelarizada por Ana Brenda, Claudio Lafarga, Esmeralda Pimentel, Martín Altomaro, Erick Hayser y Mia Rubín, entre muchos otros.

“Es una película que hicimos con mucho amor. La misión más importante es honrar a Pedro López, uno de los productores de la cinta que murió recientemente. Lo importante de esta historia es la ilusión, el reencuentro de una ilusión infantil, eso es lo más importante”, agregó el director Pedro P. Ybarra.

La historia se desarrolla entre la Ciudad de México y San Cristóbal de las Casas en Chiapas; la actriz Ana Brenda Contreras hace el papel de Penny.

“Yo no soy futbolera, pero eso es lo interesante de mi profesión. Siempre he dicho que quien dice que un personaje no tiene nada que ver contigo como persona, suele ser una mentira porque algo le pones de ti. La verdad, sí me identifico con Penny, sobre todo de estar a favor de la naranja completa y no de ser la mitad de nadie. Soy súper creyente de que como persona debemos olvidarnos de las exigencias de la sociedad o de los estereotipos, para buscar lo que queremos en la vida y estar felices”.

¿De qué trata?

Marcos y Esperanza Penny son dos niños que se enamoran al perderse en el Estadio Azteca durante un partido de futbol. Años después, sin haberse vuelto a ver, la vida los ha llevado por caminos distintos, pero su amor es tan fuerte que logran reencontrarse y tener una cita mágica, sin embargo, una terrible confusión los separa nuevamente, Ahora tendrán que encontrar la manera de volver a estar juntos y seguir con este amor