Red Hot Chili Peppers confirma show en México

Red Hot Chili Peppers anunció este lunes la fecha de su concierto que los traerán de vuelta a México.

Esta vez será el 10 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

La agrupación estadounidense recién lanzó su nuevo disco titulado The Getaway, y con eso están vistando varias ciudades de Estados Unidos.

Hasta el momento Brasil y México son los únicos países de América Latina que forman parte de esta nueva gira.

Se espera que Red Hot Chili Peppers confirme un par de ciudades más en la República Mexicana.

