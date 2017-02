“Únete a la fiesta será un desahogo musical”: Federica de Kabah

Por meses han estado ensayando y a pesar de su larga trayectoria, bandas como Moenia, Sentidos Opuestos, Kabah, Magneto & Mercurio están concentrados en lo que será la gira Únete a la fiesta, que tiene como objetivo hacer que los fans pasen un buen momento en cada concierto.

Durante una pausa en los preparativos, Publimetro charló con Federica Quijano integrante de Kabah para tener algunos adelantos de cómo va todo el espectáculo.

“Estamos ensayando a marchas forzadas, somos 21 personas de elenco sobre el escenario, más bailarines y es un espectáculo importante de concentración, porque son muchas canciones, bailes y todos queremos estar bien atentos.

“Ha sido un proceso algo divertido, algunos ya los conocía y con otros no habíamos trabajado; al final, ha sido un placer trabajar con cada uno de ellos y el apoyarnos ha sido lindo”, adelantó Federica.

Únete a la fiesta está bajo la batuta del director de escena, Mauricio Galaz, la producción musical de Chacho Gaytán y el diseño de video de Gabriel Cruz.

“Habrá de todo… cantaremos unos con otros, bailaremos y otros no (risas); lo especial es que se está tratando de armar la mejor fiesta del año. En los ensayos he conocido a Alessandra Rosaldo, nunca me había tocado trabajar con ella, es una reina que está dispuesta a todo y canta impresionante”.

Agregó que en esta gira sólo está integrada por tres mujeres y eso lo hace especial: “Siempre Chacho (Gaytán) es un maestro y los moenios son excelentes músicos. Sólo somos tres mujeres, el resto puros hombres que nos tienen muy consentidas y nos cuidan”.

Federica señaló -en tono de broma- que ya podrían hacer una minigira con todos los hijos de los integrantes.

“Nos ha tocado conocer a los hijos y esposas de todos y sí hay una unión padre. Creo que ya podemos armar un kinder entre todos y hacer una minigira con todos los pequeños”.

Por último, la integrante de Kabah hizo una invitación especial:

“A todos los fans y a todos los que nos ha tocado vivir un año muy difícil, en todos los aspectos, con todas los noticias que a veces no sabes ni como manejar, yo creo que por eso se han abierto tantas fechas, porque serán conciertos de nostalgia, de recordar los momentos que a nosotros nos hacían felices; además recordar canciones que te llevaban a un lugar seguro.

“No sólo recordarán los noventa, sino se escaparán con nosotros para tener un momento padre, en el que disfrutarán la fiesta que les estamos organizando”.

25 años de Kabah

Federica reveló que tendrán varias actividades para festejar el aniversario de Kabah , a lo largo del año.

“Este año Kabah cumple 25 años juntos y nosotros queremos hacer diferentes actividades en el transcurso de este año para festejar nuestro aniversario.

“Una de esas cosas es ser parte del festival Únete a la fiesta y seguimos haciendo shows con OV7, que ya teníamos pactados y con los cuales tenemos una relación increíble. Ahora es otro momento y nos toca separarnos un poquito para tomar diferentes caminos”.

Autismo

Federica Quijano tiene un hijo autista y eso la motiva a buscar mejores formas de ayudar a otros pequeños que padecen de lo mismo.

“Cuando tienes un hijo con alguna capacidad diferente o una enfermedad, pues evidentemente te pones a pensar en toda la gente que pasa por lo mismo. Estoy buscando diferentes lugares donde pueda estar mi hijo y desgraciadamente hay muy poquitas opciones.

“Imagina, es una fundación que tiene más de 8 años tratando a niños con diferentes enfermedades pero básicamente con autismo y han hecho una labor impresionante. En abril se celebrará el mes del autismo y vamos a realizar algunas actividades para recaudar fondos”.







De gira

Ciudad de México. 10, 23 y 24 de marzo, Auditorio Nacional.

Guadalajara. 30 de marzo. Auditorio Telmex.

Monterrey. 29 de abril, Auditorio Citibanamex.

León. 31 de marzo, Poliforum.