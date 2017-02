Teatralizan "Hamlet" al puro estilo mexicano

¿Alguna vez habías imaginado la clásica obra Hamlet, del dramaturgo inglés William Shakespeare, representada con coloridos vestidos mexicanos y musicalizada con canto cardenche y son jarocho? Pues ArteFactum, empresa independiente de arte y cultura dirigida por Gilberto Soberanes, presenta en México el montaje Veneno Hamlet.

Con una escenificación que hace alusión a tradiciones mexicanas, el espectáculo está basado en los monólogos de una de las obras más reconocidas a nivel mundial, como si fuera un viaje interior del protagonista, en donde los temores son considerados como los “venenos” que limitan el desarrollo humano.

El espectáculo escénico audiovisual con música en vivo, se presenta en siete cuadros llenos de contrastes que comienzan con la celebración del Día de Muertos, contó a Publimetro Alberto Santiago, director de la puesta en escena.

“El espectador no va a ver una obra de teatro, lo que tratamos de hacer es un concepto llamado concierto teatralizado, en seis actos, con seis canciones mexicanas las cuales nos van dando un recorrido por la mente de Hamlet, para tratar de identificar el veneno, que no es más que todo aquello que no nos permite crecer como personas”.

El proyecto, que cosechó éxitos desde el año pasado en Túnez, como parte de la Caravana Cultura de la compañía, cuya finalidad es contribuir a conservar las tradiciones mexicanas y al mismo tiempo hacer del arte y la cultura una industria pujante, forma parte de la trilogía sobre los clásicos de Shakespeare, que complementan Ramiro y Julieta y Sueño de una noche mexicana.

“Queremos compartir y hacer reflexionar al público sobre sus venenos. Qué les dijeron de pequeños que les ha impedido desarrollarse. Pero además, queremos explotar todos estos elementos mexicanos que nos identifican de otras naciones, la música, nuestros vestidos”.

El show ofrecerá sus últimas dos presentaciones en México este miércoles 22 y jueves 23 de febrero, a las 20 horas en el Teatro Sergio Magaña, (calle Sor Juana Inés de la Cruz 114, Santa Maria la Ribera). Entrada general 136 pesos