Recuerdan a Selena con termos

Selena no ha muerto en la cultura texano y mexicana. En toda fiesta que se precie suena alguna canción de Selena Quintanilla. Tanto es así que la fallecida en 1995 ha recibido cientos de homenajes desde entonces a ambos lados de la frontera norte. Ahora es la marca Stripes y Fiesta de la Flor lanzan dos termos conmemorativos de la cantante de Amor prohibido.

Stripes, el patrocinador del Food Truck Court de la Fiesta de la Flor , trabajó con Suzette Quintanilla para crear los dos diseños conmemorativos con la superestrella de la música texana.

The #SelenaStripesCup collection will be coming to select Stripes Stores soon. For details on where and when: https://t.co/8gvYVLFfiw pic.twitter.com/GOZntG7HfS

— Stripes (@stripesstores) 20 de febrero de 2017