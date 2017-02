10 bandas mexicanas finalistas para abrir concierto de Metallica

Hace unos días, la banda liderada por James Hetfield, anunció en sus redes sociales que estaba en busca de talento mexicano para abrir sus conciertos junto a Iggy Pop, los próximos 1, 3 y 5 de marzo en el Palacio de los Deportes. Tras recibir una larga lista de propuestas, la agrupación oriunda de Los Ángeles, compartió en su página oficial las 10 finalistas.

Wicked Memory

La banda se creó entre 2006 y 2008 bajo la premisa de no encajar en ningún género musical ni seguir los pasos de un estilo fijo. Tiene influencias variadas que van desde el rock psicodélico, progresivo y experimental, hasta el black y trash metal.

Mau Haber en la voz, Antonio Castro en la guitarra, Alex Lajud en el bajo, Carlos Maltos en el teclado y Mauricio López en la batería, conforman Wicked Memory.

Cerberus

La banda mexicana de metal surgió en 2010 y combina riffs agresivos, grooves y melodías “100 por ciento de calidad, honesta y sin límites”, revela en sus redes sociales.

Está conformada por Paul Wrath en la guitarra y voz; Rotted Bvkod en la guitarra; Johannes Skullcrusher en el bajo y, Erebos Káos en la batería.

Fiel Mortandad

La banda de Death Metal chihuahuense es liderada por el guitarrista Raúl Reyes.

Los Sicarios del Rock & Roll

Los Sicarios del Rock & Roll se formó en la ciudad de Hermosillo, en 2007. Su sonido crudo y distorsionado fue inspirado por bandas clásicas de rock como The Who, Black Sabbath, Deep Purple, entre otras. Tiene tres materiales discográficos: Deep Black Heart (2008), The Dark Ages (2009) y la primera grabación en español The Sicarios of Rock & Roll (2014). Actualmente se encuentran en proceso de composición de su nuevo material.

Ron Martillo

El concepto Ron Martillo surgió de mezclar el nombre de la colonia de la que es originario Jesús, el guitarrista, y del tesón que les ha caracterizado de ser insistentes, y a fuerza de “picar piedra” consolidarse en el gusto del público. Aunque la banda originalmente se fundó en el Distrito Federal, al paso de los meses se trasladó a Ciudad Valles, San Luis Potosí, en donde comenzó a consolidarse en el gusto del público ensamblando los talentos de 4 amigos quienes hacen del rock una actitud ante la vida.

Halcón 7

Con la influencia de bandas como Slipknot, Rage Against the Machine, Stone Temple Pilots, Pantera o Rob Zombie, Halcón 7 nació en la ciudad de Torreón, en Coahuila, como una propuesta que a grandes rasgos se puede definir como metal.

Nuclear Chaos

Nuclear Chaos es una banda de Death Metal Melódico formada en el 2009 y establecida en la Ciudad de México.

En el 2013 presentó su álbum debut, “Absolution”, recibiendo buenas críticas y atrayendo la atención de público y personalidades nacionales e internacionales. A principios de 2014 ganaron el primer lugar en el concurso “Young Forces” de MetalDays, lo que les permitió presentarse en el segundo escenario de dicho festival junto a bandas como Vader, Aborted, Immolation y Havok.

Los BlueJays

La banda de punk hardcore es originaria de Guadalajara, Jalisco y se formó en el 2011 (aunque sus integrantes tienen más tiempo en la escena musical). En 2015 lanzaron su su primer LP titulado “Cempōhualxōchitl”, que muestra un tanto la tradición mexicana.

Darkside Ritual

La banda de Death Metal es originaria de San Juan del Río, Querétaro.

Wry Clown

Con influencias de agrupaciones como Machine Head, Pantera, Arch Enemy, Lacrimosa, Kamelot, Megadeth, Metallica, Lamb of God, Epica, Iron Maiden, Opeth, la banda de metal mexicano se originó en 2013, en el Estado de México.

Ahora toca el turno a los fans de Metallica de votar por las tres bandas que serán teloneras de los conciertos en el Palacio de los Deportes, a través de la página oficial metallica.com.

Las votaciones cerrarán el próximo viernes 24 de febrero a las 17:00 horas, sin embargo, las ganadoras se darán a conocer el 27 de febrero.