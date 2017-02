Aún no determinan tratamiento para Andrea Legarreta

La conductora Andrea Legarreta se tendrá que someter a estudios de sangre cada semana para determinar el tratamiento que deberá seguir luego de habérsele detectado la enfermedad Púrpura.

De acuerdo al diario El Universal, la titular del programa matutino “Hoy”, volvió a realizarse unos análisis este lunes y salió bien de sus niveles de plaquetas. “Generalmente el cuerpo debe tener como mínimo 150 mil plaquetas, pero en mi caso registraba únicamente 16 mil”, dijo Legarreta durante la premier de la película “El que busca encuentra”, en la que participa su hija Mía.

“Estoy muy bien, ayer me sacaron sangre, los niveles son muy buenos. Lo ideal es llegar a producir los niveles que ellos buscan en la sangre sin tomar medicamento. Ahorita ya me disminuyeron el medicamento al 50 por ciento, lo que es muy bueno, porque adaptarme a él no ha sido fácil, me genera debilidad, cansancio y sed”, afirmó la artista.

Andrea declaró que por ahora no sabe por cuánto tiempo deberá continuar con la medicina, pues deberá medirse la respuesta de su cuerpo a través de los estudios semanales.

“Todos pensamos y esperamos que no vaya a ser algo crónico y permanente. El púrpura es difícil encontrarlo, es un caso en cada mil, aproximadamente; es difícil saberlo hasta que llega a un evento; con los niños lo notan en moretones, yo ahorita he usado ropa larga porque sí tengo varios”, recalcó.

Andrea advirtió que la enfermedad es peligrosa, pues “pueden darte hemorragias porque no coagula, mis niveles estaban muy bajos y fue arriesgado, cualquier cosita podría provocar un derrame interno, pero eso ya pasó, estoy bien”, finalizó.