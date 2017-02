Canciones que reproducen el machismo

Café Tacvba anunció hace unos días que dejaría de tocar uno de sus éxitos más conocidos, “La Ingrata”, por contener una letra que aborda la muerte de una mujer “a balazos” y que contrasta con su compromiso por la igualdad de género.

“Éramos muy jóvenes cuando se compuso y no estábamos sensibilizados con esa problemática (feminicidios) como ahora todos sí lo estamos. Creo que es un momento de repensar si la vamos a seguir tocando o si le cambiamos la letra”, dijo el vocalista de la agrupación Rubén Albarrán al diario La Nación.

No obstante,”La Ingrata” no es la única canción que representa al sistema patriarcal existente y que pasa desapercibida. En el mundo musical, no sólo algunos temas de reguetón son denigrantes para las mujeres, de hecho, hay un sinfín de estrofas que reproducen el comportamiento machista.

Aquí te presentamos 5 canciones machistas que seguramente no habías notado

“No soy una de esas” J esse & Joy ft. Alejandro Sanz

“Si me has tentado, no puedes dar marcha atrás” canta el madrileño en esta canción, junto al dúo mexicano-estadounidense Jesse & Joy. Frases como esta o “No deberías haberme tentado, te gusta jugar” o “Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar todo lo que una dama no debe contar”, han llevado a algunos a afirmar que el tema hace “apología de la cultura de la violación”.

2. “Eres mía”, Romeo Santos

Se trata de una bachata que probablemente has bailado más de una vez. Sin embargo, si nos detenemos a analizar la letra, la canción retrata a la mujer como un objeto que se puede poseer. “No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía”, “Eres mía, no te hagas la loca eso muy bien ya lo sabías” o “El día de tu boda le digo a tu esposo con risas que solo es prestada la mujer que ama, porque sigues siendo mía”, son algunos de sus versos.

3. “Mariposa traicionera”, Maná

Basta con escuchar la primera estrofa para identificar que la canción cataloga a una mujer como “fácil y ligera”, seductora y atrapa hombres cuando decide ejercer libremente su sexualidad. “Eres como una mariposa, vuelas y te posas vas de boca en boca, fácil y ligera de quien te provoca. Yo soy ratón de tu ratonera, trampa que no mata pero no libera, vivo muriendo prisionero. Mariposa traicionera”.

4. “La planta”, Caos

Este tema es un clásico en las discos, bares y antros y es mucho más que explícito. Fomenta la catalogación de las mujeres de acuerdo a su actividad sexual, al llamarlas “rameras”. “No como tu que ya estabas recogida y si es que otro se anima pues buena suerte a ver si no se espina. Y te pareces tanto a una enredadera en cualquier tronco te atoras y le das vueltas con tus ramitas que se enredan donde quiera y entre tanto ramerío ya te apodamos la ramera”.

5. “Y ahora resulta”, Voz de Mando

“Te compre ropa y bolsa de diseñador, unos lentes con brillantes incrustados, te puse pechos, te puse nalgas y una cintura dónde tu tenías llantas, te compre más zapatos que para un cien pies, y pestañas largas, negras y rizadas, nariz bonita, respingadita, y pa’ blanquear te aplicaron concha nácar. Y ahora resulta, que te sientes el más bello monumento, fuiste una mala inversión y me arrepiento”, reza este tema que pareciera romántico. “Maldita sucia, antes de mí no eras nada”, dice otra de las estrofas.