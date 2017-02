Joseph Hemsani: Explota el thriller en México con su ópera prima

Mientras el lobo no está, de Joseph Hemsani, cuenta la historia de cuatro amigos que sueñan con fugarse de un internado aislado a la mitad del bosque.

A medida que descubren el pasado oscuro del lugar, su sueño se convierte en una carrera por escapar.

Se trata de una historia de amor, amistad y suspenso cuyo desenlace los cambiará por siempre, así lo asegura el productor y guionista del filme.

Hablemos de ésta, tu ópera prima, bajo un género no muy bien explotado en México, como es el thriller.

— Es correcto. La verdad, es que cuando Abe Rosenberg y yo nos sentamos a escribir la película, nuestra intención no era hacer un género que no se hiciera mucho.

Más bien, nos preguntamos: ¿qué película nos gustaría ver a nosotros en el cine y nos emocionaría al verla?

Entonces dijimos que algo de este estilo. Salió de manera natural por cómo nosotros pensamos.

Pero sí, definitivo, últimamente no ha salido nada de este género en México y está padre presentarlo. Espero que sea bien recibido.

¿Qué tan fácil o difícil fue trabajar con niños? Que son los protagonistas de esta historia.

— La verdad es que hacer películas es muy difícil, pero no siento que trabajar con niños hiciera que fuera más difícil el proyecto.

Al contrario, creo que lo hizo más refrescante, porque ellos son jóvenes y ven la vida de un modo tan bonito, que terminaron influenciando en la manera en la que nosotros hicimos ciertas escenas o cómo pensábamos sobre el proyecto.

Eso estuvo padrísimo y te puedo decir que hasta lo hizo más fácil.

Para mí, trabajar con niños fue un verdadero honor, no sólo por eso, sino porque son actores muy talentosos.

¿Cuánto tiempo duró el proceso, desde que la idea apenas rondaba por la mente de Joseph Hemsani hasta hoy?

— Nosotros empezamos a escribirla hace seis años, y en todo el tiempo que seguíamos escribiendo y buscábamos financiamiento, nos tardamos como cuatro años.

Hace apenas dos años pudimos filmar, filmamos durante ocho semanas.

Y después de eso, nos aventamos un año de postproducción, edición, efectos, sonidos, corrección de color y todo eso.

¿Cuál fue el principal factor que llevó a este proyecto a extenderse seis años?

— Estábamos muy jóvenes cuando empezábamos, entonces encontrar el financiamiento fue algo muy complejo.

Encontrar a alguien que confiara en nosotros como cineastas y empresas que confiaran sus fondos de estímulo fiscal en el proyecto.

En esos seis años, ¿cuál ha sido la parte más difícil?

— No darse por vencido. Eso creo que fue lo más difícil. Muchas veces creíamos que no íbamos a poder hacerla, o que no iba a salir.

Entonces, creer en nosotros fue lo más importante.

Por otro lado, hablemos de la mejor parte. ¿Qué experiencia o aprendizaje te deja Mientras el lobo no está?

— Me deja un aprendizaje enorme sobre el cine y la manera de hacer películas.

Y también me deja un gran equipo que se convirtió en mi familia y con los que seguimos siendo muy buenos amigos.

Y me dejó una gran experiencia que valoro mucho y espero que a través de la película pueda compartir estos sentimientos que yo tengo.

Eso es lo que el proyecto le deja a Joseph Hemsani, pero ¿con qué quieres que se quede la gente que vea esta película?

— Algo muy simple, que se la pasen bien en el cine y que el costo de su boleto valió la pena.

Que esta sea una historia que les agrade emocionalmente, que los entretenga y les deje alguna idea o reflexión extra.

Pero lo más importante para mí es que los haya entretenido.

Próximos proyectos de Joseph Hemsani

Por último, ¿actualmente estás enfocado en este proyecto o ya tienes otros proyectos en puerta?

— Ahorita estoy de lleno en dos películas, en la promoción de Mientras el lobo no está, y ya estamos la preproducción de otra película que se llama Placa de acero.

Es una comedia de acción, que trata de un policía honesto en México que lo ponen de compañero con un policía corrupto, pero dependen uno del otro para salvar la ciudad.

Es un proyecto con el que estamos muy contentos, esperamos que le guste mucho a la gente y la dirige Abe Rosenberg, mi coguionista y socio.

Esto quiere decir que estás experimentando con otros géneros, no llevarás una línea…

— No, para nada. A nosotros nos gusta contra historias, y buenas historias.

Entonces con el género con el que nos sintamos bien en ese momento, nos gustaría trabajarlo.

Somos fans del cine y para nosotros existen sólo dos géneros: las películas que logran lo que se pretende y las que no lo logran.

Queremos hacer un cine que tenga de todo.

Cifras

700 salas de cine en México proyectarán la película

500 copias distribuirá Cinépolis a nivel nacional

Información relacionada:

Vik Muniz: comparte su delirio fotográfico en el Museo MARCO