5 actrices que dieron vida a Jackie Kennedy

Este viernes se estrenará la cinta Jackie, dirigida por Pablo Larraín. Muchas han sido las actrices que han interpretado a la fuera Primera Dama en cine y televisión. Hacemos un recuento de quiénes se han puesto en los zapatos de Jacqueline Kennedy, a lo largo de la historia.

Natalie Portman

La cinta Jackie se centra en la figura de la señora Kennedy durante los cuatro días siguientes al asesinato de su marido, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy.

En él se mostrará el impacto que causó el trágico suceso en su mujer, Jaqueline Kennedy, así como las repercusiones públicas y privadas que ésta tuvo en su vida.

Natalie Portman interpreta a Jackie, papel por el que es candidata al Óscar este año. Es la primera pelíciula en inglés del cineasta chileno Pablo Larraín.

Este viernes se estrenará la cinta Jackie. Foto | Cortesía.

Katie Holmes

La ex esposa de Tom Cruise no tuvo buena suerte al interpretar a Jaqueline Kennedy, en la miniserie The Kennedys que se emitió en Canadá y posteriormente fue rechazada por varios canales de televisión en Estados Unidos.

Pero ahora vuelve con el reto de volver a interpretar a la icónica primera dama estadounidense en una miniserie basada en el best seller After Camelot: A Personal History of the Kennedy Family 1968 to the Present del biógrafo J. Randy Taraborrelli que estará en el aire en abril.

La actriz vuelve con un nuevo reto. Foto | Cortesía.

Sarah Michelle Gellar

En 1992, Sarah Michelle Gellar empezaba en la actuación con una miniserie sobre la vida de Jackie.

La ficción se llamó Una mujer llamada Jackie y contaba los años de juventud de la futura primera dama de los Estados Unidos.

Es una miniserie crónica para la televisión sobre la vida de Jacqueline Kennedy Onassis.

En una “Una mujer llamada Jackie”. Foto | Cortesía.

Jaclyn Smith

La primera de las actrices que tomó el reto de interpretar a la mujer de Kennedy fue Jaclyn Smith, conocida por interpretar a una de las Ángeles de Charlie.

La actriz hizo Jacqueline Bouvier Kennedy, que se estrenó en 1981.

La película centró su argumento en los años de Jackie como fotoperiodista, antes de su matrimonio con John F. Kennedy y su posterior traslado a la Casa Blanca como primera dama.

La primera de las actrices que tomó el reto de interpretar a la mujer de Kennedy. Foto | Cortesía.

Ginnifer Goodwin

Es la última actriz que ha interpretado a la mujer del presidente John F. Kennedy, en una de las miniseries más ambiciosas de los últimos años, Killing Kennedy, que cuenta con las actuaciones de Rob Lowe como J.F. Kennedy, recoge la vida del presidente y su asesinato.