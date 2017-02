Alexis Descalzo: “Me tratan mejor en México que en mi país”

La historia de Alexis Descalzo comenzó en el modelaje hace cuatro años en su natal Perú, a los 19 años de edad.

Participó en el Fashion Week y colaboró con reconocidas marcas como Calvin Klein y Hugo Boss, lo que lo llevó al tercer lugar de Mister Perú.

Tiempo después, Alexis Descalzo se convirtió en estrella de la televisión en su país, tras participar en los reality shows de mayor audiencia.

Esto lo colocó en el camino que él buscaba para cumplir su verdadero sueño: la música.

“Exacto. Lo que realmente quiero es la música, es lo que más me apasiona, algo que desde niño lo venía soñando”.

“Lo demás, te puedo decir que se fue descubriendo por casualidad”, confesó Alexis Descalzo a Publimetro.

Hace dos meses lanzó en plataformas digitales su primer sencillo, Cutuplá.

El tema lo grabó en colaboración con el también cantante peruano Renzo Winder, fusionando ritmos dominicanos y bailables.

“Yo siempre dije: si voy a hacer música, no va a ser música para que la cantes, sino para que la bailes”.

“Y Cutuplá es una canción súper discotequera que escribí con Renzo”.

“Ha tenido tanto éxito, que ahora me tiene aquí platicando con Publimetro”, dijo en su primera visita a México, primer país que visita, después de Perú, para presentar su proyecto.

Aunque se encuentra en plena gira de promoción con Cutuplá, Alexis adelanta que ya está trabajando en varias canciones para su próximo sencillo.

Dicho sencillo, dijo, también sería lanzado en plataformas digitales, pues dice, ya es difícil apostar por el disco en físico.

“Lo creo así porque recién estamos empezando. Ya estoy preparando un segundo y un tercer sencillo para mi próximo regreso a México”.

“El disco sí es un sueño para mí, pero lo veo más como un plan a mediano plazo”, explicó.

Por último, al hablar de los géneros musicales que le gustaría manejar, a Alexis Descalzoquiere consagrar su carrera con ritmos latinos y bailables.

Sin emabrgo, no descarta lanzar algunas baladas, para demostrarle al público que, más allá de su físico, también tiene voz.

“Si me gustaría probar en otros géneros, porque quiero que me conozcan y vean que mi registro vocal no es uno más del montón”.

“Que se den cuenta que no soy de esas voces arregladas con la tecnología”, concluyó.

Alexis Descalzo está dispuesto a vivir en México

El peruano llegó hace una semana, tiempo en el que ha visitado Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Asimismo, según dijo, ha sido un tiempo en el que se ha enamorado de México al grado de considerar la posibilidad de radicar aquí.

“Es que aquí la gente es muy linda, muy cálida, muy amable”.

“Te juro que hasta me tratan mejor que en mi país, es algo muy distinto que no esperaba. No esperaba tanto”, confesó.

“Y me encantaría vivir acá. Creo que México es la cuna para hacerte conocido a nivel Latinoamérica”.

“Yo sé que hay mucha competencia, pero estamos trabajando muchísimo para eso”, continuó.

Información relacionada

Cantante Pitbull fue demandado por su exmanager por no pagarle