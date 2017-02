Brit Awards: Un bailarín de Katy Perry vuelve a robarse el show

Aunque no ganó, una vez más un bailarín de Katy Perry cantante se llevó la noche al caer del escenario.

La ahora rubia, interpretó su nuevo sencillo “Chained By the Rythm” con su debida carga política acompañada de bailarines disfrazados de esqueletos con la cara de Trump y la primer ministro de Inglaterra Theresa May.

Los bailarines debían marchar formados pero uno de ellos dio un mal paso y cayó encima de la audiencia.

El bailarín iba vestido de casita y de inmediato fue comparado por los usuarios de redes sociales como “el nuevo tiburón izquierdo”, aquel que se robara el show durante su presentación en el Super Bowl 49 hace dos años.

Asimismo recordaron la estrepitosa caída de Madonna en 2015, durante su presentación en los mismos premios.