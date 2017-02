Carla Morrison, lista para concluir ciclo de Amor Supremo en el Teatro de la Ciudad

La popular cantautora Carla Morrison se encuentra más que preparada para ofrecer una serie de presentaciones que marcarán la recta final de promoción de su último material discográfico Amor Supremo, mismo que le valió un premio Grammy en la categoría de mejor canción de música alternativa en 2016, con“Vez Primera” y por el que está nominada al Premio Lo Nuestro, por Mejor álbum del año.

En entrevista a Publimetro, la oriunda de Tecate, Baja California, afirmó que prepara algunas sorpresas para sus shows en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, de este 24 y 25 de febrero, como la presencia de algunos artistas especiales y músicos invitados.

Durante su presentación, la intérprete de “Déjenme llorar” hará un recorrido por los éxitos que han forjado su carrera, a la par de los nuevos clásicos que está construyendo con los cambios sonoros de su último álbum.

“Estoy muy emocionada, tratando de preparar un concierto muy especial. Es la recta final de Amor Supremo y quiero tocar todas las canciones del disco y los éxitos de otros materiales, además de tener algunos invitados especiales”, destacó.

Sobre el éxito que ha tenido Amor Supremo y las oportunidades que le ha dado de llegar a nuevos espacios y nuevos escuchas, la cantante aseguró sentirse sorprendida, aunque agradecida con su público por siempre apoyarla.

“A este disco tengo que agradecerle mucho. Me arriesgué con el sonido, con el concepto, mucha otra gente me conoció, alcancé otro mensaje y me gustó reinventarme. Realmente me siento muy contenta por el resultado”.

Y detalló cómo fue que lo compuso: “Este disco lo preparé con mucha calma. De verdad me di el tiempo de componer en un espacio que para mí fue mágico. Salí de lo convencional y renté un departamento en Las Playas, Tijuana, que lo hice una guarida durante un tiempo. En mi anterior trabajo hablé del inicio y del final de una relación amorosa. Pero este radicó en la posición intermedia de un todo. Reconocer que uno también se equivoca y que uno también hace mal las cosas”.

De forma paralela a la preparación de estos shows, Morrison está realizando un documental sobre el trabajo de mujeres independientes en la música.

“Empezamos a grabarlo desde 2016. Es en realidad un proyecto con el que quiero que la gente vea el trabajo, la lucha, el compromiso, la constancia, todo lo que una cantante, escritora, tiene que hacer para estar en el escenario”, sin embargo, adelantó que aún no sabe de qué manera querrá presentarlo.

Sobre una nueva placa discográfica, Carla prefiere no presionarse. “No me gusta ponerme mucha presión para pensar en nuevas canciones, por ahora me encuentro buscando el mensaje que quiero transmitir. Por ahora todo está mucho más tranquilo. Tengo 30 años, me siento relajada en muchos aspectos, con mucha más calma y madurez. No quiero apresurarme sólo por impulso”, finalizó.

A detalle

No te la pierdas este viernes a las 20:30 horas y sábado a las 19:00, en el Teatro de la Ciudad, “Esperanza Iris”. Boletos a través del sistema Ticketmaster.