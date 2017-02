Estrenos de Netflix en marzo

Entre los nuevos títulos que la plataforma de televisión incluirá en su catálogo para el mes de marzo, destacan:

Series

Greenleaf: Desde el 3 de marzo estará disponible la primera temporada de esta serie original de Netflix.

Ingobernable

La primera dama de México es una mujer con convicciones e ideales. Sin embargo, cuando pierde la fe en su marido, necesitará de toda su fuerza para descubrir la verdad. La segunda serie original de Netflix hecha en México, protagonizada por Kate del Castillo y Erik Hayser, estrena su primera temporada el 24 de marzo.

Love

En la segunda temporada de esta serie original de Netflix, Mickey y Gus deben enfrentar el compromiso y todo lo que este trae consigo, mientras tratan de poner orden en sus caóticas vidas. Estreno el 10 de marzo.Marvel’s Iron Fist: La primera temporada de esta serie original de Netflix se estrena el 17 de marzo.

Marvel’s Iron Fist

Después de años de estar desaparecido, el multimillonario Danny Rand (Finn Jones) regresa a Nueva York para tratar de reconectarse con su pasado y el legado familiar. Valiéndose de su dominio del kung-fu y de su habilidad para invocar el impresionante poder de Iron Fist, se enfrenta al crimen que corrompe a la ciudad. La primera temporada de esta serie original de Netflix se estrena el 17 de marzo.

Samurai Gourmet

Takeshi Kasumi ha dedicado su vida entera al trabajo. Ahora que se ha jubilado, le sobra el tiempo libre. Una tarde, durante una caminata, Kasumi descubre la dicha de la libertad de comer y beber lo que él quiera, cuando quiera. Esto despierta a un ser interior, un samurái errante que vive la vida libremente en la época de la guerra civil en Japón. Así, comienza su búsqueda de las mejores delicias que le permitan satisfacer su estómago y el alma del samurái. La primera temporada de esta serie original de Netflix se estrena el 17 de marzo.

Grace and Frankie

Durante la tercera temporada, Grace y Frankie tratarán de hacer despegar su negocio, continuarán lidiando con sus problemas familiares y con los altos y bajos en su amistad. Esta comedia original de Netflix se estrena el 24 de marzo.13 Reasons Why: Esta nueva serie original de Netflix, que estrena su primera temporada el 31 de marzo, está basada en el best seller escrito por Jay Asher.

13 Reasons Why

Esta nueva serie original de Netflix, que estrena su primera temporada el 31 de marzo, está basada en el best seller escrito por Jay Asher. La historia sigue a Clay Jensen (Dylan Minnette), un adolescente que una tarde, al regresar desde la escuela a su casa, se encuentra con una misteriosa caja que lleva su nombre. En ella descubre casetes de audio grabados por su compañera de escuela y amor platónico, Hannah Baker, quien dos semanas antes se había suicidado. En estas cintas, Hannah explica las trece razones por las que decidió terminar con su vida.

The 100

Luego de la guerra, los sobrevivientes anhelan reencontrar el equilibrio, pero los traumas, la política y nuevas amenazas los llevan hasta el límite. La tercera temporada de The 100 llega a Netflix el 14 de marzo.

El Reemplazante

Charlie (Iván Álvarez de Araya) lo tiene todo: mujeres, prestigio y dinero, pero una mala decisión lo envía a prisión, destruyendo su promisoria carrera. Al salir de la cárcel, un trabajo como profesor reemplazante en un colegio público se transformará en el mayor desafío de su vida. El 20 de marzo se estrenan en Netflix la primera y segunda temporada de esta serie chilena.

Películas:

Burning Sands: Esta película original de Netflix se estrena el 10 de marzo.

Deidra & Laney Rob a Train: Se estrena el 17 de marzo.

The Most Hated Woman in America: Esta película original de Netflix se estrena el 24 de marzo.

The Discovery: Esta película original de Netflix protagonizada por Jason Segel, Rooney Mara, Jesse Plemons y Robert Redford estará disponible desde el 31 de marzo.

El Sueño de Walt: Disponible en Netflix desde el 1 de marzo.

La Delgada Línea Amarilla: Estreno en Netflix el 1 de marzo.

Lucha por la Libertad: Desde el 8 de marzo estará disponible en Netflix está película que narra la verdadera historia de Newton Knight.

Boyhood: Estará disponible en Netflix desde el 12 de marzo.

Fifty Shades of Grey: Disponible en Netflix desde el 12 de marzo.

Gloria: Estreno en Netflix el 15 de marzo.

Operación Escobar: Esta película protagonizada por Bryan Cranston estará disponible en Netflix a partir del 18 de marzo.

Tarde para la ira: Ya está disponible en Netflix.

Documentales y Especiales:

Amy Schumer: The Leather Special: Amy Schumer es una de las comediantes más populares del momento y, durante una provocativa noche, en el Teatro Bellco en Denver, habla sobre citas, sexo y el precio de la fama en un nuevo especial de comedia original de Netflix que se estrena el 7 de marzo.

Five Came Back: En la primera temporada de esta serie documental original de Netflix, basada en el libro de Mark Harris, se narra cómo cinco grandes directores de cine contribuyeron a la propaganda de la Segunda Guerra Mundial. Estreno el 31 de marzo.

Rolling Stones: Crossfire Hurricane: Este documental, que estará disponible en Netflix a partir del 1 de marzo, mezcla vídeos de archivo con entrevistas recientes para contar la historia de los Rolling Stones, desde que fueron la obsesión de muchas adolescentes hasta convertirse en leyendas del rock ‘n’ roll.

Kids:

El Taller de Julie: El 17 de marzo se estrena en Netflix la primera temporada.

Buddy Thunderstruck: Desde el 10 de marzo.

Guardianes de la Galaxia: La primera temporada se estrena el 1 de marzo.

Monsters University: El 1 de marzo llega a Netflix la precuela de la popular cinta animada de Pixar.

Pokémon: Temporada XY: Estreno el 1 de marzo.

Soy Luna: El 1 de marzo llega a Netflix.