Pau Donés de Jarabe de Palo habla sobre su enfermedad terminal

El cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, dio la primera entrevista tras haber sido diagnosticado de cáncer de colón a la revista XL Semanal en donde reveló cuál es su actitud frente a esta enfermedad terminal.

“El cáncer me ha hecho muy feliz porque me estaba perdiendo muchas cosas de la vida. He recuperado cosas que me hacen muy feliz, porque yo no era un tío feliz antes del cáncer y ahora lo soy”

Su actitud positiva

Donés reveló que aunque los médicos le den bajas expectativas de vida (20 por cierto de probabilidades de que viva menos de cinco años), él mantiene una actitud positiva.

“¡Pues ya son 20! Y yo quiero estar en ese porcentaje. Y si me preguntas directamente, ¿si se expande, qué? ¡Pues chapa y pintura! ¿Y si me voy, qué? ¡Pues a otra cosa! A mí también me gustaría no pensar en el cáncer ni en que dentro de cinco años ya no estoy aquí. Quiero vivir otros 20. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo”, comentó.

En la entrevista el intérprete de éxitos como Flaca y Depende, relató que algo positivo que le ha dejado la enfermedad es lo mucho que ha mejorado la relación con su hija Sara de 12 años.

“En los últimos ocho años ha habido muchos conciertos, muchos discos, me iba de cojones… Pero, tío, ¿y tu vida? Esta hostia que me ha dado el cáncer me ha hecho volver a la vida”.

Y finalmente mencionó que quiere transformar la idea negativa con la que se aborda el cáncer.