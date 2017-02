Shawn Mendes dará concierto en la CDMX

El músico y cantante canadiense Shawn Mendes se presentará por primera vez en la Ciudad de México para ofrecerle a sus fans un concierto, previsto a efectuarse el 20 de septiembre a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional.

La visita del intérprete será para presenter en vivo los temas de su más reciente álbum “Illuminate”, el cual lanzó al mercado en 2016 y superó las expectativas que generó llevándolo a conquistar audiencias globales.

Shawn se embarcó en una gira mundial para promocionar el álbum, el cual lo traerá por primera vez a este país.

Precios

MX $587.50 (MX $490.00 Boleto + MX $97.50 Cargos)

MX $2,232.75 (MX $1,870.00 Boleto + MX $362.75 Cargos)

Mendes comenzó a publicar sus propias versiones de canciones pop en la aplicación Vine desde 2013 y a partir de entonces comenzó a alcanzar popularidad, convirtiéndose en uno de los nombres más populares de la industria actual.

Su álbum debut “Handwritten” se colocó en la posición principal del Billboard 200, y su sencillo “Stiches” entró en el Top 10 de Billboard 100 en Estados Unidos y Canadá y se colocó en el primer lugar de las listas en Reino Unido.

El álbum recibió Disco de Platino con más de dos millones de ventas a nivel mundial y entró a la primera posición de Soundscan convirtiéndolo en el artista más joven en colocar un álbum en el número uno del Billboard 200 en los últimos cinco años.

Continuó en la cumbre gracias a sencillos como “IKWYDLS” (I know what you did last summer) “Life of The Party” y “Something big”.