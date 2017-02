Alejandro Fernández brilla con sus discos de oro y oculta el Sol

Alejandro Fernández tuvo un buen viernes, en el sentido de que le entregaron varios discos de platino y oro por las ventas de su nuevo disco Rompiendo fronteras.

Con el cabello más corto y vestido de manera formal, el Potrillo charló con la prensa local, nacional e internacional.

Hace ochos años, aproximadamente, Alejandro Fernández presentó un disco en Tequila y ahora vuelve a hacerlo en su tierra para mostrar sus lazos con Jalisco y México.

El Potrillo presentó de manera oficial su disco Rompiendo fronteras que incluye once temas de los cuales se han lanzado los sencillos Quiero que vuelvas y Sé que te duele.

“Siempre estamos en la búsqueda de hacer cosas diferentes y el coincidir con nuevos compositores que escriben de manera fresca, fue muy agradable. Esta vez hicimos las cosas al revés de como normalmente las hacemos, de tratar de hacer las canciones con una raíz muy regional y pasarlas a pop. Este disco es una montaña rusa de emociones”, dijo Alejandro.

Jesús López, de Universal Music, acompañó al artista y adelantó que Rompiendo fronteras tendrá un proceso a largo plazo.

“Vendrán otra parte de colaboraciones, nuevos temas, hay canciones que están a medio desarrollar. Viene otro proyecto en el que estará involucrado Vicente Fernández y que tiene un límite de lanzamiento de dos años”.

Tema de Luis Miguel

El cantante habló poco del tema Luis Miguel durante la presentación del disco.

“Estas cosas… ahorita sólo se pueden hablar con lo abogados. No puedo abrir la boca, no puedo decir nada, ya lo verán los abogados”, confesó Alejandro, quien en tono de broma retomó el tema de una foto que subió a Instagram que decía “me gusta tener el sol en mis manos” y agregó: “No sé porque se lo tomaron tan a pecho, me salió del alma. Si a alguien le queda el saco (…), pero es como si otro artista sacara al tema un potrillo y me lo tomara personal. Mi padre me ha enseñado a tener respeto por mis colegas y jamás faltaría el respeto de esa manera. Si hubiera querido hacerlo, lo hubiera hecho de otra forma y sí se hubiera notado. Mucha gente susceptible se enfadó pero no fue nada… personal”.

“Estoy incapacitado en responder preguntas porque me metería en muchos problemas y solo tengo paciencia… mucha”.

Muros

Alejandro comentó que la unidad evitará que los muros afecten a México.

“He visto muchos países que se han volteado y le han dado la mano a México. Lo importante es seguir unidos con nuestros valores para salir adelante”.

Cerveza AFortunada

Alejandro Fernández aprovechó para presentar la edición especial de su cerveza artesanal de trigo, AFortunada. El 5 por ciento de su venta se destinará a la Fundación que lleva su nombre.