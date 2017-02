Justin Bieber explica por qué mojó sus pantalones

Luego de que circularan fotografías de Justin Bieber con el pantalón mojado,dejando entrever que no alcanzó a ir al baño, el cantante canadiense aclaró que no pasó por un momento bochornoso.

Dejó claro que esa mancha en sus pantalones no se trataba de un fluido corporal, sino de que por accidente derramó agua en su entrepierna, así lo dijo en su cuenta de Twitter.

“Alguien me dio flores y yo estaba conduciendo, hice un giro y el agua se derramó en el área de mi p… No me molestó si te hizo reír”, explicó a través de Twitter.

En Instagram se tomó el asunto más con humor al hacer un meme de sí mismo y compararse con una escena de Adam Sandler en un película en donde luce con el pantalón mojado y el texto.

“No estás bien si no haces pis en tus pantalones.”

You ain't cool unless you pee your pants A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Feb 23, 2017 at 12:58pm PST

Con información de La Columnaria