Dónde, cómo y a qué hora ver la gala de los Oscar

La edición 89 de los Premios Oscar se realizará este 26 de febrero en el Dolby Theater bajo la conducción del comediante Jimmy Kimmel, y el canal de paga E! ofrecerá, desde las 12:30 horas, la cobertura exclusiva que abarcará desde el glamour hollywoodense en la alfombra roja hasta la ceremonia.

En punto de las 12:30 horas se transmitirá la Antesala; enseguida, a las 16:30, la emisión En Vivo desde la Alfombra Roja con Giuliana Rancic y Ryan Seacrest; después la ceremonia de premiación; y a las 22:00 presentará la fiesta posterior a la premiación.

La gran noche para la industria cinematográfica y aficionados dará inicio a las 19:30 horas y podrá verse a través de varios canales de televisión además de sitios en Internet, como TVAzteca, TNT, TNT Series y TNT Go, en inglés y con traducción simultánea al español.

La fiesta no termina ahí, E! tiene programado para el 28 de febrero una edición especial de “Fashion Police” que estará dedicada a la noche de los Oscar. Melissa Rivers, Giuliana Rancic, Brad Goreski, Margaret Cho y Kris Jenner repasarán los aciertos y desastres de los actores.

Destacan este año las 14 nominaciones que recibió la cinta “La La Land”, cifra con la que igualó el record de “Titanic” (1997) y “All about Eve” (1950). Las películas “Arrival” y “Moonlight” tienen ocho nominaciones, mientras que “Hacksaw Ridge”, “Lion” y “Manchester by the Sea”, seis cada una.

Por otra parte, Meryl Streep se convirtió en la actriz con mayor número de nominaciones en la historia al recibir su vigésima postulación por su actuación en “Florence Foster Jenkins”.

El mexicano Rodrigo Prieto está considerado a la dorada estatuilla por Mejor Fotografía de la película “Silence”, y el puertorriqueño Lin Manuel Miranda por Canción Original gracias al tema “How far I´ll go” que produjo para la película animada “Moana”.

