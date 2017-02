Mamá de Maluma le envía emotivo mensaje tras presentarse en Viña del Mar

El cantante colombiano Maluma, integrante del jurado y parte del show internacional, conquistó la noche de este viernes el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, al recibir las gaviotas de Oro y Plata que le fueron otorgadas por las miles de personas, en su mayoría mujeres, que asistieron a la penúltima noche del certamen.

Emocionado por sus grandes logros, el intérprete compartió en su cuenta de Instagram la dicha de haber recibido los galardones, pero sobre todo, por haberse presentado ante el “Monstruo”, como se le conoce al público que asiste al festival.

“Todavía creo que anoche fue un sueño. No tengo palabras para describir lo emocionado que estoy por contar con un público maravilloso en #ViñaDelMar. Que se repitaaaaa… LOS AMO! 🙏🏻❤”, escribió Maluma en la red social.

No obstante, en el mundo no puede haber una persona más orgullosa del exitoso joven que su madre, quien no perdió la oportunidad de enviarle un emotivo mensaje por la misma red.

“Hoy soy la madre más feliz y orgullosa del mundo te amo mi vida solo bendiciones”, le escribió la señora en una de las fotos que Maluma publicó.

La presentación del intérprete en Viña comenzó con “Nadie sabe”, “Borro cassette”, “Sin contrato” y “El perdedor”, todas las cuales fueron cantadas y bailadas por sus fanáticas.

Luego vinieron “La curiosidad”, “Vente pa’ca”, “La temperatura”, “Desde esa noche”, “La bicicleta” y “Chantaje”, tras la cual le otorgaron las gaviotas de Plata y Oro en reconocimiento a su brillante actuación en la Quinta Vergara.

A continuación vino “Carnaval” y la polémica “Cuatro babys”, la cual fue solicitada a gritos por sus fanáticos, por lo que la cantó previa petición que encendieran los teléfonos móviles para crear un ambiente especial.