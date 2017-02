¿Rubí conquista a Thalía?

La quinceañera más famosa del mundo viajó por primera vez a Miami y cumplió dos de sus sueños: conocer el mar y a Thalía, quien se tomó varos selfies con Rubí Ibarra García durante su visita.

Tal parece, que la joven sigue aprovechando su momento, pese a las constantes críticas, para seguir una carrera en la música y la televisión.

Rubí está próxima a lanzar un disco de pop grupero, por lo que la joven de San Luis Potosí se encuentra tomando clases de canto, baile y actuación y está lista para saltar a la fama, primero en México, luego Latinoamérica y después en Estados Unidos.

El primer sencillo y videoclip saldrán a la luz a finales de marzo de 2017.

Rubí Ibarra quedó muy agradecida con la audiencia de Univision por haberla apoyado en cumplir sus sueños de conocer el mar y conocer a sus artistas favoritos en Premio Lo Nuestro.

“Más fotos con Thalía, muy linda y excelente persona, gracias Univision por permitirme hacer realidad este sueño maravilloso, nunca pensé conocerla en persona y mucho menos tomarnos fotos juntitas, y gracias a ustedes también amigos, que siempre están al pendiente día con día de mi, a muchos no les he podido contestar sus mensajes por falta de tiempo y porque me llegan muchísimos, es una tarea titánica, pero saben que los quiero y los aprecio mucho”, escribió en sus redes sociales.

Rubí, ¿una moda?

En sus redes sociales, la joven tiene un mensaje de inicio: “Hola, soy Rubí Ibarra García una joven como cualquier otra, no pretendo ser más que nadie y mucho menos creída, solo quiero ser su amiga y recuerden la humildad antes que todo”.

Rubí aprovecha la exposición que le dio su evento de quince años para hacer una carrera artística, algo que ha sido criticado, pues muchos especialistas comentan que “estrellas” virales suelen olvidarse a corto plazo.