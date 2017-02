Así reaccionó el público ante el histórico error de los Óscar

Todo era gloria y felicidad para La la land la noche de los Óscar al recibir su séptimo galardón por Mejor Película, hasta que el error quedó al descubierto dejando claro que la ganadora era Moonlight.

El momento pasará a la historia pues no había ocurrido un error similar en la ceremonia desde 1964 y así lo demostraban los gestos de los asistentes quienes entre shock, risas nerviosas e incredulidad atestiguaron el momento.

Cuando el elenco de Moonlight se enteró que eran ganadores. | AP

La reacción de Ryan Gosling que ha dado la vuelta al mundo. | AP

Así reaccionaba la audiencia al enterarse de que la ganadora no era La la land, sino Moonlight. | AP

En ninguna de sus memorables interpretaciones le habíamos visto este gesto a Meryl Streep

meryl streep and denzel washington are gonna win oscars next year for their reactions to moonlight winning best picture pic.twitter.com/3zVDJI6Srp — lh (@laurenaissance) February 27, 2017

El elenco de Moonlight y el director no podían creerlo

I could watch Trevante Rhodes find out Moonlight was the real winner on a loop all day. pic.twitter.com/ZnoV9AirRS — Courtney Enlow (@courtenlow) February 27, 2017

Esto no es “fake news”