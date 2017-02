Entrevista con el español Carlos Sadness: México lo inspira

Después de una exitosa visita a CDMX el año pasado, Carlos Sadness vuelve para hacer una gira por varias ciudades.

¿Qué representa esto para ti?

— Así es, es algo que tengo muy en mente, ya faltan pocos días.

Justamente estaba viendo que la venta de boletos en todas las ciudades va muy bien.

Los chicos de la banda y yo estamos muy emocionados y ya con muchas ganas de llegar.

¿Cuántas personas te acompañarán en esta ocasión a México?

— Me acompañarán los chicos de mi banda. El baterista, el bajista y el guitarrista, ellos tres son fundamentales para estos conciertos que voy a ofrecer en México.

Además, me acompaña un chico que es mexicano, que lo busqué ahí en Ciudad de México, así que en esta ocasión, serán dos guitarras.

También viajaré con mi manager, que me ayuda en todas las cuestiones de agenda y de producción.

Y respecto al repertorio musical, ¿qué ofrecerá Carlos Sadness en esta ocasión al público mexicano?

— Fíjate que tengo varios repertorios diferentes.

Uno es el de los festivales, más enfocado a que sea una fiesta, a que bailemos y lo pasemos bien.

Ahí siempre selecciono las canciones de mi carrera que son más movidas.

Por otra parte, también está el repertorio de las salas de conciertos, que tiene un carácter más emocional y más emocionante.

Precisamente, hablando de festivales, con esta gira visitarás el Vive Latino y el Pa’l Norte.

¿Qué significan para tu carrera este tipo de plataformas?

— Son muy importantes. Te puedo decir que aquí en España he tocado ya en casi todos los festivales que hay.

Con el simple hecho de colocar tu nombre en el cartel ayuda a que la gente te conozca y escuche tus canciones.

Para mí es muy bueno empezar este camino también en México que, sin lugar a dudas, será una gran oportunidad, un escaparate.

Cambiando de tema, hace dos años que salió el último disco de Carlos Sadness.

¿Ya trabajas en algo nuevo? ¿Sorprenderás en esta visita a México con algún adelanto de lo que apenas vendrá?

— Estoy empezando a trabajar en un siguiente disco.

Me gustaría mostrarles algunas canciones en esta visita a México, pero preferiría guardármelas para cuando el disco salga y yo regrese a México.

Esto podría ser quizá a finales de año o principios de 2017.

¿En qué parte del proceso va ese nuevo disco?

— Ahora mismo estoy en el punto de selección de temas, ya tengo como seis canciones.

Y también estoy en el proceso de definir la personalidad que va a tener el disco.

Es muy pronto aún para ponerle título o fecha de salida, porque me considero una persona muy exigente con todo lo que hago, busco que cada nueva canción sea mejor que las anteriores.

En ese sentido, estoy contento porque creo que voy bien. Lo nuevo que estoy haciendo sí está sonando mejor que lo anterior.

¿Todas las canciones nuevamente son de tu autoría? ¿O tienes colaboraciones?

— Yo soy quien compone y escribe todas las canciones.

Aunque también estoy trabajando con mis músicos, que de repente aportan una buena idea en cuestión de música.

Sin embargo, todas las letras son totalmente mías.

Por último, ¿a qué le cantarás en esta ocasión? ¿Qué te inspira en las nuevas canciones?

— Lo que te puedo contar es que me llega mucha inspiración de México y aparece mucho México en las nuevas canciones.

Eso se inevitable porque he vivido cosas muy bonitas ahí y siempre me llevo cosas muy buenas de ahí.

Gira por México de Carlos Sadness

18 de marzo. Festival Vive Latino, en Ciudad de México

Festival Vive Latino, en Ciudad de México 23 de marzo. Hammer Soul, en León

Hammer Soul, en León 24 de marzo. Multiforo M, de Morelia

Multiforo M, de Morelia 25 de marzo. La Ecrucijada, en Querétaro

La Ecrucijada, en Querétaro 26 de marzo. Terraza C3, en Guadalajara

Terraza C3, en Guadalajara 29 de marzo. Foro Landó, en Toluca

Foro Landó, en Toluca 30 de marzo. Sala Forum, de Puebla

Sala Forum, de Puebla 1 de abril. Festival Pa’l Norte, de Monterrey

