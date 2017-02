Keanu Reeves comparte sus pasiones

A sus 52 años, Keanu Reeves está mejor que nunca. Vive a plenitud su carrera y vida personal, sin lazos que le quiten libertad.

Igual se le observa en distintos proyectos comerciales o independientes; así como viajando en metro o motocicleta como cualquier ciudadano.

Recientemente, el actor estrenó la cinta John Wick 2, en la cual muestra su buena condición física y su humor tan peculiar. Hay que recordar que el director Chad Stahelski fue el doble de acción de Reeves en la trilogía de Matrix.

En esta segunda parte de John Wick, el legendario asesino interpretado por Keanu Reeves se ve obligado a salir de su retiro por un antiguo socio inmerso en un complot para controlar la siniestra hermandad internacional de asesinos.

Obligado por un juramento de sangre, John viaja a Roma para ayudarle; allí se enfrentará a algunos de los asesinos más letales del mundo.

Durante la entrevista, Keanu se mostró cortés, educado y concreto en sus respuestas. Una de sus características es responder sin rodeos y directo, evita temas personales. Quizá es la única estrella de Hollywood que no tiene un sitio web oficial.

Así que en una breve charla con el actor, que en este momento tiene tres proyectos en puerta, uno de ellos una comedia llamada Untitled Bill & Ted Project, reveló algunos detalles de la cinta de acción, que tiene todos los ingredientes para disfrutar la proyección en una sala de cine.

Este filme inicia al final del primer trabajo,¿qué está pasando con John al inicio, y cuál es la intención de esta segunda parte?

— El director habló de empezar a grabar más o menos cinco días después de terminar la primera, y necesitábamos que John tuviera su automóvil de vuelta, podría parecer que sólo es un auto pero lo importante es una carta de su esposa que está dentro.

Todo dentro de una demostración donde hay acción, manejo de autos, así se muestra lo que John quiere. Introducimos a la gente hacia el protagonista, la historia, así que si ya viste el primer filme, puedes darte cuenta que hay algunas similitudes; si no lo has visto, hay algunas cosas en éste te orientan sobre quién es John, así como la historia.

La intención, tal vez, es sobre como las reglas, los códigos, la ética, y en general como se hacen las cosas, chocan mucho con mi estilo y me crea muchos conflictos. Hay mucha gente intentando matarme (risas).

Matas a mucha gente, es uno tras otro (risas).

— Sí, pero ellos están después de mi…

Hay un poco de sazón internacional en este filme, escenas tomadas en Roma, por ejemplo…

— Sí, el director de la película (Chad Stahelski) y todos los demás envueltos en ésto querían ampliar más el panorama en el filme y nos motivó a hacerlo de esa manera, nos gusta mucho la idea de los asesinatos, pero queríamos tener un contexto más amplio.

Chad tuvo la idea de ir a Roma donde hay un largo historial de asesinatos, así como cosas underground, entidades del más allá (…) por eso tuvimos un equipo de trabajo italiano (…) fue muy cool grabar en Roma y ver la paleta del filme abrirse de esa manera.

Hiciste las escenas de acción, ¿te gusta la adrenalina?

— Sí, yo no hago tantos trucos, pero intento hacer la máxima acción posible. Me gusta cuidar esa relación entre la audiencia y el personaje; además, me encanta hacer escenas de acción.

Y sí, en este filme hay mucho más judo, jiu jitsu, el trabajo con las armas está en otro nivel, así como el de los autos. La acción en general está muy avanzada.





Hay un par de palabras como “gun fu” y “car fu” que creo que están asociadas con el primer John Wick, ¿simboliza la naturaleza de estos filmes?

— Sí, lo que significa ésto, es que si estás trabajando con un arma y haces una tumbada de Judo, eso es “gun Fu”, así que combinas ambas cosas, igual con un auto, si envías alguien volando con un auto para estrellarse con una pared, eso es “car fu” (risas).

Y cómo fue trabajar con Laurence Fishburne, ya que después de Matrix, fue la primera vez que trabajas con él, ¿verdad?

— Sí, es la primera vez que trabajo con Laurence después de la trilogía de Matrix, y es una grandiosa experiencia, siempre es bueno trabajar con él de nuevo, hay un ambiente muy cálido en el set, ¿es una leyenda no?

Más allá de Morfeo (personaje de Matrix), yo de verdad disfruté el día que grabé con él, además interpreta un papel que está a nivel underground, es muy carismático e inteligente, fue un placer hacer las escenas con él.

¿Qué te apasiona más las motos o el cine?

— Siempre estoy en la búsqueda de lo más raro, salvaje e interesante… puede ser algo muy comercial o independiente, pero siempre me gusta cierta oscuridad en los proyectos.

En ese aspecto, creo que el cine y las motos son muy parecidas… lo más extraño es que ambas me han dejado cicatrices en el cuerpo.

