Quiénes son los responsables del error en los Oscar

Al más puro estilo de Steve Harvey en la gala de Miss Universo, este domingo Warren Beatty exclamó en la entrega del Oscar a la Mejor Película: “It’s no joke, it’s no joke” (“No es broma, no es broma”). Jordan Horowitz, productor de La la land le había arrancado de las manos el sobre con el nombre de la película que había sido elegida por la Academia de Hollywood como la mejor, Moonlight. Nadie se lo creía. Todos señalaban a los protagonistas de Bonnie & Clyde, Beatty y Faye Dunaway, como los culpables de un error que en las 89 ediciones de los Oscar nunca se había producido.

Las redes sociales, la propia organización, que miraban a Beatty como si del mismísimo diablo se tratara, el modo en que Horowitz le quitó el sobre, las caras del elenco de La la land, la de todo Hollywood… Todos señalaban a los dos actores como los culpables de un broche final vergonzoso. La realidad, era otra muy distinta, ellos no fueron los culpables.

