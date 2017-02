Camila Sodi y Chicharito desatan sospechas de embarazo

Hace un par de semanas salieron a la luz fotografías del encuentro romántico entre Camila Sodi y Javier Hernández en París.

“Los mexicanos fueron capturados en París mientras daban un romántico paseo secreto. El Chicharito Hernández terminó su relación y compromiso con Lucía Villalón alrededor del 14 de enero pasado, mientras que Camila, ha disfrutado de su soltería desde el final de su relación con el padre de sus hijos, el actor Diego Luna”, publicó la revista Hola!

Sin embargo, una publicación en la cuenta de Instagram de la actriz desató todos los rumores acerca de un posible embarazo entre la nueva pareja.

La publicación consiste en un video de la Torre Eiffel de París con la canción de “I Feel it Coming” de The Weeknd que Sodi acompañó con el texto: Cursi yo pero me vale y varios emojis, uno de ellos es el de una embarazada.

Cursi yo pero me valeeeeeeeee ❤🇫🇷🥂🧀🍫🤰🏻🦋❤️ @hdriouch A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_) on Feb 6, 2017 at 12:50pm PST

De inmediato recibió todo tipo de comentarios entre los cuales habían interrogantes e incluso felicitaciones al respecto.