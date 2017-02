Más que los premios lo importante es que se vean las películas: Casey Affleck

Para el actor y realizador estadunidense Casey Affleck, reconocido como Mejor Actor en los premios Oscar 2017 por su trabajo en “Manchester by the Sea”, los premios no son lo más importante sino que la gente vea las películas y se identifique con ellas.

En charla con la prensa durante su reciente visita a México para promover la cinta dirigida por Kenneth Lonergan, Affleck sostuvo que el tema de los premios no le importa mucho y desea que no le siga importando. “Prefiero disfrutar la película sin que me importe quién va a darle premios o qué se va a hablar de ella”, afirmó.

Señaló que en su mayoría elige personajes complicados como Lee Chandler, protagonista de “Manchester by the Sea”, aunque reconoció que al ser actor a veces tiene que dar vida a personajes que no lo llenan por completo pero sabe que puede interpretar.

“Busco personajes que me desafíen y, sobre todo, trato de confiar en el director porque así sé que buscará que sea la mejor versión del personaje porque me atemoriza no poder hacerlo bien”, indicó.

El actor, quien vivió por alguna temporada en México, se dijo satisfecho por la exigencia que implicaba interpretar a “Lee”, un hombre con muchos conflictos y problemas. “Es una persona que nunca había representado”, señaló.

La cinta da cuenta de la vida de “Lee Chandler”, un conserje introvertido que vive en la ciudad de Boston, quien luego de la muerte de “Joe”, su hermano mayor, se queda a cargo de la custodia de “Patrick”, el hijo adolescente de “Joe”, por lo que tendrá que volver al pueblo pesquero donde creció.

Se trata de un flime que enfrenta al protagonista con sus miedos, sus conflictos y su pasado.