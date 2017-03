Brad Pitt se convierte en el General McMahon en "War Machine"

“War Machine” (Máquina de guerra) está basada en el libro “The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan” del periods Michael Hastings. La historia narra el ascenso y caída del General estadounidense Glenn McMahon, interpretado por Brad Pitt, donde hay un juego por diferenciar lo real de la parodia.

La cinta está escrita y dirigida por David Michôd, conocido por “Reino animal”, y cuenta con la participación de Tilda Swinton, sir Ben Kingsley, Anthony Michael Hall, Topher Grace, Will Poulter, Lakeith Stanfield, Emory Cohen, John Magaro, RJ Cyler,

Alan Ruck, Scoot McNairy y Meg Tilly.