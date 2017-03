En "90’s Pop Tour" el protagonista será el setlist: Ari Borovoy

Siete conceptos del pop nacional y alrededor de 18 exponentes de la música de los años 90 se reunirán en un espectáculo “nunca antes visto” en el que el protagonista será el setlist de grandes éxitos.

Así lo dio a conocer Ari Borovoy, cantante e integrante de OV7 y uno de los socios de la empresa de entretenimiento Bobo Producciones, en una entrevista a Publimetro.

“Vamos a producir el espectáculo de mexicanos, hecho por mexicanos, más grande y nunca antes visto en este país en cuanto a producción. OV7, JNS, Caló, Aleks Syntek, Litzy, Eric Rubín y The Sacados revivirán la década con un show en el que el protagonista será el setlist. Cómo empezará, cómo terminará y quién o quiénes cantarán los éxitos de los 90 será una gran sorpresa que estoy seguro tocará el corazón del público”, aseguró.

El también productor adelantó que durante cuatro horas, la audiencia quedará fascinada con la combinación de canciones e intérpretes, pues habrá dúos que intercambiarán temas y ritmos.

“De repente oirán cantar a Litzy con OV7, a Fey con Caló o a Aleks Syntek con The Sacados. Va a ser una combinación de interpretaciones interesante, de manera que serán ‘tus canciones, las mías y las nuestras"”dijo.

Además del repertorio musical, compuesto por 40 canciones, los escenarios que tienen un formato de 360 grados y la preparación de cada uno de los intérpretes por tanto tiempo, permitirán generar una gran experiencia en el público.

“Los elementos audiovisuales, las luces y sobre todo el escenario de 360 grados va a hacer del concierto una experiencia inolvidable. Estamos muy bien organizados, con seis coreógrafos, horas de baile, horas de canto, horas de estudio, que lo hacen todo genial. Llevo 11 meses preparándolo y nada puede salir mal. Ha sido lo más difícil que me ha tocado hacer desde que produzco”.

Sobre cómo poner en forma a estrellas que llevan tiempo sin presentarse en un escenario, Ari comentó: “Todos estamos ensayando, queremos sentirnos bien y cada uno hace lo que tiene que hacer para sentirse bien. Caló, por ejemplo, lleva ensayando 7 meses. Lo tenemos coordinado para que todo quede bien”.

Respecto al tour similar que organiza Héctor “Apio” Quijano con Ocesa Seitrack, en el que se reúnen Kabah, Sentidos Opuestos, Fey, Magneto y Mercurio, Borovoy consideró que no ve que exista una competencia, pues su finalidad es ofrecerle propuestas musicales al público.

“Yo no lo veo como una competencia, me parece interesante que haya dos propuestas del mismo género. Lo que no me parece correcto es que haya fechas en que los dos conciertos se empalmen. No es correcto, en primer lugar por los artistas, los pones en una situación incómoda, y por otro lado, por el público, porque los pones a decidir, pudiendo ir a los dos conciertos, sólo podrá asistir a uno”.

Ari añadió que su intención es llevar el “90’s Pop Tour” a cuantas ciudades del país sea posible, por lo que “esperamos a ver qué fechas podemos tomar para no empatar con el otro proyecto y la gente pueda, económicamente y por logística, asistir al concierto que decida. Ofrecer dos conciertos en un mismo día, en dos recintos diferentes, sólo a un tarado se le puede ocurrir”, finalizó.

Fechas confirmadas

24 de marzo

Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León.

25 de marzo

Auditorio Telmex, Guadalajara, Jalisco

31 de marzo

Arena Ciudad de México, Ciudad de México

01 de abril

Palenque de la Fenapo, San Luis Potosí, San Luis Potosí.

20 de abril

Plaza de Toros Monumental, Aguascalientes, Aguascalientes