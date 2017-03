Galilea Montijo rompe el silencio sobre desprecio a Legarreta

Luego de que Andrea Legarreta se ausentara unos días del programa matutino “Hoy” para tratar la enfermedad de Púrpura que padece, quedó expuesta la mala relación que la conductora mantiene con su compañera Galilea Montijo.

Incluso, esto mismo se constató cuando en plena transmisión en vivo, Galilea afirmó que ni enterada estaba de la hospitalización de Andrea.

La guerra de indirectas que desarrollaron durante la emisión luego de que Andrea compartiera una imagen en Instagram que decía”LA AMISTAD no se trata de quién vino primero o de quién te conoce más tiempo. Se trata de quién llegó y nunca se fue”, hizo más evidente que su amistad se acabó.

De acuerdo a la revista TVNotas, ante los dimes y diretes, Galilea explicó qué es lo que en realidad sucede entre las dos estrellas:

“A Inés la fui a ver a Miami, Andrea estaba en la Ciudad de México. Era muy difícil trasladarme ese mismo fin de semana, pero estábamos en contacto a través del chat. Por supuesto que fue algo que nos preocupó a todos”, dijo Galilea.

De cualquier forma, las conductoras mantienen una relación cordial ante las cámaras, aunque, según la publicación, las cosas no andan nada bien entre las dos, incluso Galilea aseguró que desea dejar Televisa.

“Siempre lo he dicho, donde la empresa me diga, me iría a Univision, que Univision es parte de Televisa”, señaló.