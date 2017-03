Aseguran ser GranDiosas, pero no se consideran divas

Grandiosas sí, divas no.

Con esta afirmación llegaron a Monterrey Dulce, Karina, Mónica Naranjo y Marta Sánchez, quienes integran el espectáculo GranDiosas.

El nuevo concepto, denominado GranDiosas Internacional, se presentará este jueves en la Arena Monterrey.

“Aquí hay tanto ego que te cagas”, confesó Mónica Naranjo, provocando la risa de los asistentes a la rueda de prensa que ofrecieron este martes.

“Un artista que no tiene ego, no es un artista. La enfermedad del artista es el ego”, dijo la española conocida en los 90 por su cabellera bicolor

“Pero aunque somos artistas estamos equilibradas, eso sí, porque ante todo, entre nosotras tenemos respeto”, añadió.

“Y además de ser muy respetuosas, tenemos muy buen carácter, cada una con su personalidad y su singularidad”, continuó su compatriota, Marta Sánchez.

“No somos divas ninguna de nosotras. Grandiosas sí, divas no”, añadió.

En esta ocasión, las cuatro cantantes interpretarán no solamente los éxitos que han forjado sus respectivas carreras musicales, sino que se darán la oportunidad de intercambiar canciones.

“El público escuchará clásicos emblemáticos, no sólo de nosotras, sino joyas prestadas”, explicó la venezolana Karina.

“Ya lo hicimos en la Ciudad de México, es una combinación de nosotras, unas con otras, cantaremos a dúo. Eso es algo diferente en este espectáculo”, continuó.

Por su parte, Mónica Naranjo añadió que la gente se sorprenderá con la fusión de versiones originales con nuevas versiones de lo que ellas ya consideran clásicos de la balada pop.

“Con los años nos hemos actualizado, eso es lo importante. Había que adaptar un poquito el pasado al presente”, concluyó.

Dulce decide quedarse

A pesar de que en el primer comunicado de prensa se anunciaba que, con GranDiosas Internacional, Dulce se despedía de este proyecto, la cantante, quien es la única que ha estado desde sus inicios, confiesa que ha cambiado de opinión.

“Lo que pasa es que cuando le dije al productor Hugo Mejuto que me iba a despedir, todavía no se había hablado de GranDiosas Internacional”, confesó.

“Y cuando me dijo que venían estas mujeronas, estas estrellotas, dije: si ya no me bajé del barco antes, ahora menos. Quería conocerlas, las admiro de toda la vida y he escuchado sus canciones, era algo que no me podía perder”.

“Estoy muy feliz de haber tomado esta decisión. Creo que me viene muy bien la energía de ellas, lo mío es muy clásico, pero ellas están muy actualizadas y eso me encanta”, concluyó.

El dato

2 de marzo a las 21:00 horas será el concierto GranDiosas en la Arena Monterrey.

Los boletos están disponibles en las taquillas de recinto y por Internet a través del sistema Ticketmaster.

Los precios van de 384 a 2 mil 492 pesos. Los organizadores esperan una asistencia de 10 mil personas.

Información relacionada

Mónica Naranjo y Marta Sánchez serán se unen a show en México