Justin Timberlake y Anna Kendrick anuncian secuela de “Trolls”

Los divertidos personajes de “Trolls” regresarán en 2020 con nuevas aventuras. “Poppy”, “Branch” y sus amigos llenarán de color las salas de cine con la secuela de la película que se colocó entre las favoritas del público en 2016, recaudando más de 339 millones de dólares a nivel mundial.

A través de Twitter, DreamWorks confirmó que será Anna Kendrick (“Poppy”) y Justin Timberlake (“Branch”) quienes nuevamente presten sus voces para la secuela animada.

Hasta el momento, “Trolls 2” tiene previsto su estreno el próximo 10 de abril de 2020.

Can’t stop the feeling! @AnnaKendrick47 and @jtimberlake are back as Poppy and Branch in Trolls 2. In theaters April 10, 2020. pic.twitter.com/kNjkPOe7J1

— DreamWorks Trolls (@Trolls) February 28, 2017