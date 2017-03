Ella sería la tercera en discordia entre Katy Perry y Orlando Bloom

La mañana de este miércoles el mundo del espectáculo se sacudió luego de que se difundiera la noticia de que Katy Perry y Orlando Bloom habían terminado de forma amistosa su relación de poco más de un año.

Los representantes de la cantante y del actor afirmaron a través de un comunicado que la pareja se separaba.

“Antes de que los rumores o las falsas informaciones estén fuera de control, podemos confirmar que Orlando y Katy están tomando un espacio respetuoso en estos momentos”.

La noticia se dio a conocer después de que la pareja se viera feliz y sonriente durante la fiesta de Vanity Fair tras la entrega de los Oscar. También, posaron juntos en la alfombra roja previa a la ceremonia.

Sin embargo, otras fuentes cercanas a Perry aseguran que las cosas no son lo que parecen: “Katy no pasó mucho tiempo con Orlando. Posaron para la foto pero eso fue todo”.

No obstante, las posibles causas de la separación comienzan a vislumbrarse. De acuerdo con información del diario Daily Mail una infidelidad por parte de Bloom fue la causante del truene, ya que hace unos días fue captado muy cariñoso con la hija del presidente de Global Green, Erin McCabe, en la fiesta preOscar.

Orlando Bloom pictured looking VERY close to mystery brunette just days before splitting from Katy Perry https://t.co/UdOR6MfsAV pic.twitter.com/bWm9IUorsw

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 1, 2017