Niña de 8 años conmueve a Mario Bautista a componer un tema en su honor

Mario Bautista vive una mayor madurez musical en su corta carrera y lo demostró hoy durante la presentación de su nuevo tema “No digas nada”, donde compartió que durante una convivencia con algunas fans se encontraba una niña de 8 años que logró conmoverlo y compuso una canción que está en sus redes sociales.

“Estaba en un Meet at Greet y llegó una niña de 8 años a abrazarme y decirme ‘Mario te amo’, su mamá me dijo: ‘abrázamela muy fuerte porque acaba de perder a su papá”, contó el artista durante una rueda de prensa.

En ese momento se le puso “la piel chinita” y al final del evento, invitó a la niña y a su mamá a platicar con él para decirle en qué podía ayudarlas.

“El acontecimiento tenía 15 días que había pasado y fue algo que me conmovió, fue algo muy fuerte en mi vida porque (la niña) llevaba 15 días sin salir de cuarto, sin comer, sin hacer nada, desmotivada de la vida y cuando su mamá le pasó los boletos (del meet) por debajo de su puerta, la niña fue muy feliz”, detalló el intérprete.

Después de una hora de platicar con la niña y su mamá, la pequeña salió con otro semblante. “Sentí que podía hacer un cambio en el destino de esa niña de 8 años, esto lo tengo que compartir en mi música tengo que hacer una canción que la regalé el 24 de diciembre”, abundó el cantante de esta historia que ocurrió el año pasado y compuso el tema “Te amaré” la cual cantó un pedazo a capella.

Mario Bautista dijo sentirse contento de regresar por segunda ocasión al Auditorio Nacional para convivir con sus fans y presentarles este tema y el nuevo “No digas nada”, el cual fue grabado en la ciudad de Medellín, Colombia bajo la producción de Infinity Music, que trabaja con artistas como Maluma, J Balvin y Nicky Jam, entre otros.

“Es una oportunidad inmensa, habrá invitados especiales y cosas interesantes en el escenario”, comentó aunque no quiso abundar más de dichas sorpresas para el próximo 27 de mayo.

A punto de cumplir 21 años de edad este 5 de marzo, el primo de Fey expresó que lo festejará en el Teletón de El Salvador donde participará conduciendo y cantando y luego, “tendré una cena con mi familia y me paso a retirar a las Vegas porque por fin son legal”.

En ese sentido, le preguntamos por qué había cancelado su gira por Estados Unidos y respondió que no fue posible porque calcularon mal el tiempo de promoción. “Estábamos por terminar de montar el tour y la verdad nosotros calculamos tres meses para montar todo, se acercaba el primer Auditorio, yo me iba ir un mes a Estados Unidos de promoción y tuvimos que recorrer el show”.

Y sobre si existe alguna demanda en su contra por no haberse presentado en el estado de Toluca en noviembre pasado, aclaró no saber de eso. “Nunca me enteré de la demanda, sé que hay algo pero realmente yo no firmé ningún papel, no estoy comprometido en ningún aspecto, todo está bien de mi parte”.

Finalmente, mencionó que quiere revivir la música reggae al considerar que este género musical contagia a la nuevas generaciones que están confundidas de mucha información.

“Quiero hacer un cambio porque siento que el reggae es el género perfecto para transmitir felicidad. Tu pones esa música y la gente empieza a sonreír, nadie me va a decir que no puedo porque yo puedo cantar lo que quiera, de eso se trata la vida, de hacer las cosas que te mueven”, detalló.