Cientos de niños disfrutan de la “Zona Nick” en el Abierto Mexicano de Tenis

Por cuarto año consecutivo, durante el Abierto Mexicano de Tenis, Nickelodeon Latinoamérica ofreció la oportunidad de jugar a todos los niños en la Zona Nick, un área de atracciones, que en esta ocasión, se inspiró en los personajes de la serie televisiva de Nick Jr. Paw Patrol, para todas sus atracciones.

Más de 300 niños del DIF y CRIT de Acapulco pudieron jugar, realizar diversas actividades como brincar en trampolín y sortear sus habilidades en una telaraña de obstáculos de la Zona Nick, así como fotografiarse con los conocidos personajes de Nick Jr, Marshall y Chase de Paw Patrol, que en esta ocasión salieron de la pantalla para convivir con todos los visitantes. Además también pelotearon con tenistas profesionales del Abierto Mexicano de Tenis.

“La Zona Nick de Nickelodeon que creamos para esta edición del Abierto Mexicano de Tenis, es el único espacio de juego enfocado en los visitantes más pequeños del torneo. Este año todas las atracciones estuvieron relacionadas con los cachorros más queridos de los niños: Paw Patrol, por lo que estamos seguros que los asistentes se divirtieron y disfrutaron de una experiencia Nickelodeon sin igual”, comentó Eduardo Lebrija, Vicepresidente Senior y Director General de Viacom México, Centroamérica y el Caribe.

También Nickelodeon Latinoamérica, celebró el Kids’ Day 2017, donde reconoció a los tenistas profesionales: Giuliana Olmos, Julio César Ramírez, Hans Hach y Ernesto Escobedo, con el trofeo Nickelodeon Together for Good, como “Agentes de Cambio” debido a su compromiso por generar acciones positivas e inspirar con su ejemplo a niños y jóvenes.

“Durante el Abierto Mexicano de Tenis también celebramos el Kids’ Day para reconocer con el trofeo Nickelodeon Together for Good a todos aquellos líderes positivos que con sus acciones están contribuyendo a que el mundo sea un lugar mejor. Por ello, aplaudimos a importantes tenistas como: Giuliana Olmos, Julio César Ramírez, Hans Hach y Ernesto Escobedo, quienes inspiran a los niños con su ejemplo de tenacidad y los motivan a hacer de este mundo un lugar mejor”, mencionó Lebrija.

Para la tenista Giuliana Olmos ser reconocida por esta causa, es fuente de motivación para continuar trabajando por los más pequeños

“Recibir el trofeo Together For Good que otorga una marca tan importante para los niños como Nickelodeon, me invita a seguir inspirándolos a que continúen haciendo de este mundo un lugar mejor”, añadió Olmos.

Por su parte el tenista Julio César Ramírez señaló: “Cuando me dijeron que Nickelodeon me había elegido como ‘Agente de cambio’ para recibir el galardón Together For Good, me generó mucha emoción y entusiasmo debido a que esta es una gran oportunidad para que niños de todas partes del mundo hagan conciencia de que cualquiera puede ser un líder positivo y que no importa que sus acciones sean pequeñas, todas suman en favor del bien común”.

Para Hans Hach, la distinción es la primera que se le da por esta causa: “Es la primera vez que me otorgan un reconocimiento como el de Nickelodeon Together For Good. Recibirlo frente a cientos de pequeños fue una grata experiencia que espero siembre una semilla de cambio en todos los asistentes”, indicó Hach.

Ernesto Escobedo también comentó: “Hacer de este mundo un lugar mejor, requiere del esfuerzo de muchos y al igual que mis colegas, espero que los niños tomen los mejores ejemplos y trabajen siempre para el bien común”.

El Abierto Mexicano de Tenis es el torneo más importante de Latinoamericana, que pertenece a la categoría OPEN 500 de la ATP y el International Event de la WTA.

Es un evento que cuenta, año con año, con jugadores de alto nivel tenístico dentro del ranking mundial, además de caracterizarse por tener una excelente organización, a la altura de los torneos más importantes del mundo.