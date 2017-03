El público será testigo de un asesinato en “La estética del crimen”

Cuatro son los sospechosos en el asesinato de la famosa cantante Isabel Prat, ocurrido en el departamento que se encuentra exactamente arriba del prestigiado “Tony’s D’ Polanco Hair Salon”. Motivos para matarla tenían todos, por lo que dos singulares policías deberán reconstruir los hechos para hallar al culpable con la ayuda de los testigos.

Con un formato divertido y lleno de suspenso, la noche de este jueves 2 de marzo se estrenó con gran éxito la obra “La estética del crimen”, una producción de Morris Gilbert, Mejor Teatro y Ocesa. Como padrinos de lujo estuvieron presentes Ariel Miramontes “Albertano” y Joaquín Ferreira, mejor conocido como “El Potro” por su trabajo en la serie “Club de Cuervos”.

“Muchas felicidades a todos los que han trabajado en esta puesta en escena, el resultado es evidente”, destacó Morris Gilbert.

“Tengo que confesar que pocas veces me siento como público. Hoy me di el lujo, lo pude hacer y me han hecho llorar de la risa, están geniales, estoy muy orgulloso de este equipo, de esta puesta en escena”, añadió el productor.